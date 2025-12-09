Em sẽ là bình yên của anh

Mong anh cũng như em, trân trọng tình cảm, gia đình và những điều tử tế quanh mình.

Em 30 tuổi, là người miền Tây, sống ở Sài Gòn. Ở cái tuổi mà người ta đã bắt đầu chộn rộn với gia đình và những đứa nhỏ, em hàng ngày vẫn loay hoay với công việc tự kinh doanh mảng làm đẹp, vẫn đi tập gym, học tiếng Anh, nấu ăn. Cuộc sống bình yên này đôi khi em thấy vậy là tốt, nhưng đâu đó vẫn thấy có một khoảng trống, chắc là đến tuổi lập gia đình nên tâm lý thế nhỉ.

Em tự lập, tự lo nhưng cũng rất thích bám dính người yêu: cùng đi chơi, cùng nấu ăn, cùng bên nhau. Mong anh cũng như em, trân trọng tình cảm, gia đình và những điều tử tế quanh mình.

Em mong anh cao hơn em, em cao 1m65 và thích cảm giác nép bên người yêu. Hy vọng anh điềm tĩnh, có thể chia sẻ cùng em về cuộc sống. Em cũng thế: chia sẻ cùng anh, bên cạnh anh, xoa dịu anh, tôn trọng anh và ôm anh.

Mong gặp anh.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ