Em sẽ không lãng phí thời gian đọc thư anh

Anh sống có nhân, trí, lễ, nghĩa, mang lại cho người thân và gia đình cuộc sống tốt đẹp nhất. "Lập đông rồi, nơi ấy một mình em lạnh lắm không?".

Cũng khá lâu rồi anh mới có thời gian ngồi viết những lời từ sâu thẳm trong suy nghĩ của mình gửi em, cô gái nhỏ. Anh là chàng trai lớn lên ở miền quê Lam Hạ. Bố mẹ anh hiền lành, chất phác, anh cũng là một người điềm đạm theo lối xưa cha ông tâm đắc. Lối sống của anh theo quan điểm gia đình là số một, sống làm sao để cha mẹ không buồn rầu hay băn khoăn suy nghĩ về mình, mang lại cho mẹ cha điều họ hằng mong đợi.

Anh là người tin vào Phật pháp, nhân quả, thường tới chùa, phủ Tây Hồ vào các ngày mùng một và rằm hàng tháng. Ở đó khiến anh cảm thấy cuộc sống dẫu vất vả nhưng cũng thảnh thơi. Đặc biệt, anh tin sẽ có một ngày gặp được một nửa còn lại của mình. Vẻ bề ngoài cũng tạm ổn, tuổi cũng chuẩn bị bước sang ba mươi. Công việc hiện tại: anh làm mảng kỹ thuật, chủ yếu ngồi văn phòng và làm remote.

Có điều anh băn khoăn khá lâu nhưng rồi vẫn nói ra để em cảm nhận rõ hơn: "Một mối quan hệ lâu dài sẽ phải trải qua rất nhiều chuyện cãi vã, giận hờn, ghen tuông vô cớ hoặc những tác động từ bạn bè, gia đình. Nếu mình vượt qua được mọi rào cản, mọi thử thách đó để đến cuối cùng chúng ta vẫn ở cạnh nhau thì đó mới là tình yêu, anh nghĩ vậy. Cũng có lúc chúng ta mệt mỏi, cũng cảm thấy chán nản, nhưng không lẽ vì những điều nhỏ nhặt ấy mà chúng ta dừng lại". Đọc đến đây em hiểu ý anh chứ. Anh rất mong tìm được một nửa của mình qua đây.

Chỉ cần một người con gái sống biết trên biết dưới, hiếu thảo, có lòng vị tha, sống có tâm có đức. Không quan trọng vẻ xinh đẹp kiêu sa làm gì, bởi dù xinh đẹp ngọc ngà đến đâu thì thời gian cũng sẽ phai nhòa, còn cái nết mới đi theo anh hết đời. Anh dự định sẽ an cư lập nghiệp tại Hà Nội, nơi đây có nhiều mục tiêu để chúng ta cùng vượt qua, là điểm tựa sau này cho con trẻ. Anh và em đều đã lớn, không còn vội vã để nói lời tán tỉnh ong bướm như các bạn trẻ ngoài kia nữa rồi, mong qua đây tìm được nửa kia còn khuyết. Hy vọng mùa đông này sẽ đưa anh đến bên em.

