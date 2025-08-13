Em sâu sắc, hiền lành nhưng có cá tính độc đáo

Em là một cô gái dịu dàng, giọng nói dễ nghe và nội tâm sâu sắc, hiền lành nhưng cũng có cá tính độc đáo.

Dạo này Đà Nẵng nóng quá, ước gì sau giờ làm có thể cùng người yêu nắm tay đi dạo ở bãi biển, hoặc tối đến đi hóng gió ở ven sông, hay cùng nhau đi dạo công viên. Em là một cô gái sinh năm 2000, quê ở Bình Định. Sau khi học đại học ở Sài Gòn, em đi làm ở Đồng Nai. Còn bây giờ em ở Đà Nẵng rồi và đang làm công việc văn phòng. Quyết định về Đà Nẵng lần này của em là để ổn định cuộc sống. Vì thế, em mong mình sẽ sớm tìm được một người bạn trai.

Em là một cô gái dịu dàng, giọng nói dễ nghe và nội tâm sâu sắc, hiền lành nhưng cũng có cá tính độc đáo. Em biết suy nghĩ để làm hài hòa cuộc sống cũng như các mối quan hệ. Em cũng có chút năng khiếu trong việc hát hò, biết đánh piano một ít, tự tin là có thể hát hay trong bất cứ buổi karaoke nào. Em thấy mình cũng ổn, dáng người nhỏ nhắn nhưng vóc dáng cân đối, gương mặt sáng sủa. Gia đình dạy dỗ thành một người ngoan ngoãn, đàng hoàng, có năng lực sống và có tâm hồn đẹp. Em chỉ còn thiếu một người bạn trai để cùng nhau bước đi trên những chặng đường sắp tới thôi. Những lúc làm việc vất vả, em cũng thầm hỏi rốt cuộc người đàn ông của mình đang ở đâu rồi, có biết là hiện tại em cực khổ thế nào không. Em nghĩ là em chưa có duyên thật sự với ai, có lẽ là ông trời có sắp đặt. Vì thế em thầm xin ông trời đem đến cho em một người bạn trai tốt. Em chỉ mơ ước về một cuộc sống bình thường, có gia đình riêng để san sẻ sau khi vật lộn với những bộn bề của cuộc sống. Nếu em yêu ai đó, em sẽ chân thành mà đối đãi, yêu thương và tôn trọng.

Em hy vọng anh là một người đàng hoàng, trưởng thành, phẩm hạnh đoan chính, và sẽ yêu thương em chân thành. Em mong anh cũng trân trọng những điều bình dị trong cuộc sống, biết phấn đấu để cuộc sống tốt đẹp lên. Em mong anh sẽ là một người bản lĩnh để che chở em, mình cùng dìu dắt nhau. Em sẽ tôn trọng và cố gắng làm một điểm dịu dàng trong cuộc sống của anh. Em sống đơn giản, suy nghĩ đơn giản và hướng bản thân mình sống lành mạnh. Em trưởng thành nhưng vẫn có nét sôi nổi của genZ. Nếu mình quen nhau, em muốn mình sẽ có những khoảng thời gian êm đềm, mỗi ngày cùng nhau cố gắng làm việc, về nhà có thời gian chia sẻ, tâm sự, đi chơi đâu đó, hay đi bộ thể thao. Cuối tuần có thể tụ họp bên bạn bè, người thân.

Những lời chia sẻ này là chân thành, mong là sẽ chạm đến anh. Em hy vọng với sự cố gắng của bản thân từ trước đến nay, với sự tu dưỡng và rèn luyện, em sẽ gặp được một người phù hợp cho mình. Nếu anh cảm nhận được tấm lòng của em thì đừng ngần ngại nha.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ