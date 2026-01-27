Em sắp già rồi, có tìm được hạnh phúc không

Mình thích người có con và sống có trách nhiệm, như vậy sẽ dễ hiểu, thông cảm và đồng cảm với nhau hơn.

Mình là một bà mẹ đơn thân của cô bé đang tuổi dậy thì giỏi giang, hoạt bát và một cậu nhóc khá thật thà, vui tính, đáng yêu đã gần 10 năm. Gần 10 năm qua, mình cố gắng nuôi con và phát triển công việc. Gần 10 năm tưởng dài đằng đẵng nhưng đã trôi qua, những năm tháng vất vả nhất của 3 mẹ con qua rồi. Nuôi hai con với hai bàn tay trắng, không nhà, không tiền, không công việc tại thủ đô phồn hoa, náo nhiệt. Lúc ấy mình đã không dám nghĩ về tương lai. Ai nhìn vào cũng thấy đáng sợ và cảm thương. Nhờ ý chí, kiên nhẫn, quyết tâm và sự mạnh mẽ mà mình kiên cường bước đi. Bây giờ các con mình đã lớn và hiểu chuyện, gái lớn bảo rằng mẹ cứ đi bước nữa, miễn là người đó yêu mẹ và mẹ hạnh phúc là được, là con đồng ý.



Còn công việc của mình hiện tại đã ổn định. Mình làm kinh doanh, qua bao công việc khác nhau cùng nhờ sự kiên trì học hỏi và theo đuổi thì thu nhập hiện tại cũng khá tốt. Tuy không giàu nhưng cũng là mơ ước của nhiều người. Mọi thứ đều đã ổn nhưng hạnh phúc của mình lại đang không ổn chút nào. Cũng có thể sẽ có ai đó chê cười mình rằng gần 50 tuổi vẫn đua đòi hạnh phúc. Nhưng các bạn ạ, thật sự ai cũng muốn mưu cầu và có hạnh phúc. Nói thật lòng mình chưa từng hạnh phúc, chưa thật sự cảm nhận được tình yêu là gì. Bố tụi nhỏ, mình lấy đại vì sợ ế, kết quả của sự nhắm mắt lấy đại là gần 10 năm qua nuôi con một mình. Gần 10 năm đêm ngày lủi thủi, gồng gánh mọi việc một mình. Đôi khi cảm thấy rất tủi thân và tưởng chừng như gục ngã. Đôi khi nhìn người ta hạnh phúc mà thật sự thấy thương hại cho chính mình. Có ai hiểu, ai thương và ai yêu?



Mình không quan trọng hình thức hay tuổi tác, quan trọng là nói chuyện hợp nhau ạ. Mình thích người có con và sống có trách nhiệm, như vậy sẽ dễ hiểu, thông cảm và đồng cảm với nhau hơn. Thích là một chuyện nhưng duyên nợ mới là điều quyết định phải không ạ? Quan điểm của mình trong cuộc sống từ gia đình cho đến xã hội, tất cả đều đến từ hai phía, một bên luôn xây một bên luôn dửng dưng thì mối quan hệ giữa hai người đó sẽ không bao giờ bền vững. Trong cuộc sống với hoàn cảnh của chúng ta cần sự hiểu, cảm thông và bao dung, vun vén thì mới cùng nhau đi hết đoạn đường muốn đi một cách êm đềm vui vẻ và hạnh phúc. Trong tình yêu cần sự thật thà, chân thành và chung thủy.



Đôi nét về mình (mình cũng không hoàn hảo), nếu anh nào cảm thấy có thể cùng mình cho nhau cơ hội để có hạnh phúc thì đừng ngại mail cho mình nha. Mình luôn ở đây đợi ạ. Cảm ơn mọi người đã đọc bài ạ. Chúc mọi người luôn vui khỏe và bình an!

