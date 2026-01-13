Em sẵn sàng đổi cuộc sống tự do, nếu gặp đúng người

Em là người phụ nữ đang cố gắng mỗi ngày để cuộc sống của mình trở nên hạnh phúc và trọn vẹn hơn.

Em sinh năm 1987, sống và làm việc tại Hà Nội, từng trải qua cuộc hôn nhân không trọn vẹn và hiện sống cùng con gái. Cuộc sống bây giờ khá ổn, bình yên và đủ đầy theo cách riêng của em. Tuy vậy, em vẫn mong gia đình mình có thêm một người để cùng quan tâm, chăm sóc và yêu thương nhau.

Em có chút lãng mạn, thích những điều giản dị như một buổi cà phê nhẹ nhàng, một bữa cơm ấm cúng sau ngày dài, hay những chuyến đi ngắn khi có thời gian. Em thích lái xe, thích cảm giác thong dong trên đường và tin rằng những cung đường sẽ trở nên vui hơn rất nhiều nếu có một người có thể thay em làm lái chính, còn em sẽ là người đồng hành bên cạnh.

Mong gặp người đàn ông không hút thuốc, cao ráo, đã ổn định trong cuộc sống, có công việc rõ ràng và đủ khả năng tự chủ để cùng xây dựng gia đình lâu dài. Hơn hoặc kém em vài tuổi đều không quan trọng. Nhưng trên tất cả, điều em coi trọng nhất là sự tử tế, biết quan tâm, có trách nhiệm và nghiêm túc trong chuyện tình cảm cũng như gia đình.

Em không vội vàng, chỉ mong gặp đúng người, để cùng trò chuyện, cùng vui buồn và cùng nhau xây dựng mái ấm bình yên.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ