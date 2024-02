Em quyết đoán nhưng không kém phần nhẹ nhàng

Mong gặp anh, người đàn ông chân thành và sâu sắc để cùng chia sẻ nỗi vui buồn, thức giấc cùng nhau và cùng đi đó đây nhé anh.

Kể từ ngày rời ghế nhà trường đến nay, em không viết lách thế này. Nên hôm nay em lấy hết can đảm viết thư tìm người thương. Anh à, em đã đóng cửa con tim mình đủ lâu để đến khi cảm giác cô đơn ùa về cũng là lúc em mong tìm một nửa yêu thương, được ai đó giận hờn và quan tâm đến em. Chính vì điều đó đã hối thúc em lên đây tìm anh, người bao lâu nay em vẫn chờ và biết đâu đó anh cũng đang chờ em, chỉ cần em lên tiếng.



Đêm đã khuya, khi hai con đang say giấc ngủ thì em ngồi đây viết thư cho anh. Đã gần 10 năm qua em luôn dạo bước đơn côi trên những cung đường đầy màu sắc, ở nơi đó có niềm hân hoan, sự nhẹ nhàng nữ tính của một cô gái đầy kiêu hãnh. Rồi trở về với thực tại, giữa màn đêm tĩnh lặng, sự trống vắng lên ngôi. Một nửa hồn em lạnh lẽo giữa dòng đời vì thiếu đôi bàn tay sưởi ấm, một nửa đơn độc bên triền dốc của tình yêu mà em luôn đưa tay với. Cũng có lúc mong ước đã bị dập tắt nhưng chỉ có niềm tin là không bao giờ vơi cạn, sẽ có một bàn tay sẵn sàng đưa ra để kéo em thoát khỏi vực thẳm đơn côi.

Em từng nghĩ rằng, cuộc sống này chỉ cần có ba mẹ con, được nhìn thấy con lớn khôn từng ngày và trưởng thành, đó là niềm hạnh phúc lớn nhất đời mình. Nhưng cũng có lúc con tim không thể trụ nổi nữa anh à. Điều đó làm cho em mong muốn tìm được nửa yêu thương, người bạn tri kỷ để cùng nhau bước về phía trước. Trong chúng ta ít nhất một lần từng vấp ngã, riêng với em, em đã không ngồi đó than khóc mà mạnh mẽ đứng dậy và vượt qua. Em nghĩ rằng dòng đời có quyền xô ta ngã, còn ngồi đó khóc than hay bước tiếp là do ta quyết định, quan trọng là ta cần bình tĩnh, an nhiên đối diện.



Đâu đó em từng nghe lời một bài hát: "Tình chỉ đẹp khi còn dang dở, đời mất vui khi đã vẹn câu thề". Buồn nhất là khi trao nhau lời yêu thương vội vã để rồi vội sớm rời đi, đến khi ta nhận ra sự ngây ngô đã xui khiến con tim lạc lối mà đánh mất nửa kia của mình. Ngẫm mà hiểu được điều này nên em sẽ biết cách giữ gìn, không vội vã và trân trọng từng khoảnh khắc khi bên anh.



Hạnh phúc đơn giản chỉ là hai tâm hồn luôn hướng về nhau, luôn dành cho nhau sự quan tâm chân thành, tử tế. Chỉ thế thôi nhưng sao em tìm hoài không thấy, nói đúng hơn là tới giờ em mới tìm lại. Người yêu ơi, anh đang ở đâu, đừng bắt em phải đợi quá lâu nhé anh. Tình yêu chứ đâu phải con cá, bó rau mà đắn đo lựa chọn, chỉ cần anh không hút thuốc để giữ gìn sức khỏe, mong anh chân thành nên anh có thể uống rượu xã giao. Em không biết uống rượu đâu anh à, nhưng cũng xin được một lần say khướt cùng anh.



Anh à, mẫu người phụ nữ của anh như thế nào? Với em, ngoài xã hội em là người phụ nữ mạnh mẽ, quyết đoán, độc lập, là bờ vai, điểm tựa cho hai con. Nhưng với tình yêu, em nữ tính và không kém phần lãng mạn, nhẹ nhàng nên đâu đó cũng mong tìm được bờ vai, một tình yêu chân thành, chung thủy. Nếu anh đối diện em, anh sẽ không ngại lắm đâu vì em may mắn sở hữu gương mặt khá xinh xắn, trẻ trung. Em không cao nhưng mang giày 7 cm cũng đủ chỉ tiêu 1m6. Đôi ba nét cũng được xét điểm tiệm cận cao ấy chứ. Mong thư anh.

