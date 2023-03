Em quan trọng giá trị thuộc về tinh thần nhiều hơn

"Đi qua nhưng ngày mưa, ta mới yêu thêm những ngày nắng", đi qua đại dịch, ta mới nhận ra rằng bình yên thật là quý giá.

Trận đại dịch năm 2021 khiến em thay đổi khá nhiều về nhận thức cũng như suy nghĩ, quan điểm về cuộc sống và tình yêu. Nếu anh có chung trạng thái đó, biết đâu người em cần tìm chính là anh - người đang đọc bài viết này.

Em chỉ mới 31 tuổi thôi, cái tuổi đối với nhiều người có lẽ khá muộn để lập gia đình, riêng em nghĩ đây là độ tuổi khá đẹp, đủ chín chắn để tìm kiếm một nửa, trao trọn yêu thương.

Mọi thứ thuộc về em đều ở mức bình thường, từ ngoại hình đến học thức và công việc. Em tự nhận thấy mình có nét riêng dù không xinh đẹp như bao người. Em ít nói với người lạ, hướng nội, thiên về đời sống tâm linh nhưng nếu đúng chủ đề thì nói hơi nhiều và cũng hơi nhây. Nếu anh cần một người xinh đẹp, giỏi giang và thích sống ảo, chắc không phải em rồi vì em thực tế lắm.

Những năm tháng học hành, bài vở, em nhận ra thứ mình cần học nhiều nhất chính là những bài học của cuộc sống, những điều thực tế nhất mà ở sách chẳng thể nào có được. Em của hiện tại không quan trọng vật chất, chức vụ, địa vị, danh vọng, mọi thứ ở mức đủ là được: đủ ăn, đủ mặc, đủ sống; nhưng riêng về khoản tâm hồn thì phải giàu anh nhé.

Em ham vui nên thích đi chơi, khám phá cuộc sống, đó đây, đặc biệt đến những miền quê, nơi hoang dã. Còn việc kiếm tiền, em không siêng lắm đâu, lúc cần làm thì làm, khi cần vui chơi phải vui chơi, cuộc đời vốn hữu hạn mà. Có nhiều tiền mà nằm trên giường bệnh cũng chẳng thể vui nổi. Kiếm nhiều tiền mà không cảm thấy thảnh thơi, suốt ngày cứ lao vào công việc cho có với người ta, em cũng không ham lắm. Nếu kiếm tiền làm anh hạnh phúc, tạo ra giá trị thiết thực cho cuộc đời, anh cứ làm. Còn nếu nó bòn rút sinh lực, sức khỏe của anh, em nghĩ anh nên cân nhắc việc gì là quan trọng. Có thể nói, em quan trọng những giá trị thuộc về tinh thần nhiều hơn. Những gì đã trải qua khiến em yêu thương bản thân, quý trọng sức khỏe và những mối liên hệ xung quanh mình hơn. Em chỉ mong chúng ta có thể sống vui vẻ, bình an, hạnh phúc mỗi ngày dù là những điều nhỏ nhặt nhất.

Là người sống đơn giản, bình dân, em yêu thích thiên nhiên, thực vật và động vật. Đứng trước thiên nhiên, em thấy mình thật nhỏ bé như được che chở, nuôi dưỡng bởi đất trời. Em đam mê văn hóa ẩm thực, vận động, đặc biệt là chạy bộ, leo núi, cắm trại, phượt. Nói chung những môn thể thao có sự góp mặt của thiên nhiên, em đều rất mê. Nếu anh cũng yêu thích thể thao thì quá tốt, mình sẽ cùng nhau rèn luyện sức khỏe.

Quan điểm về tình yêu, hôn nhân, gia đình: đó là sự tin tưởng, tôn trọng, thấu hiểu và chấp nhận nhau. Dù bất kỳ mối quan hệ nào cũng vậy, nếu không có sự tôn trọng lẫn nhau, mối quan hệ đó không được hình thành. Khi xác định đi đường dài cùng nhau, mọi thứ đều là của chung, không có sự riêng biệt nào cả. Những gì xảy ra cho anh là xảy ra cho em và ngược lại. Tuy nhiên, dù độc thân hay có đôi có cặp, điều em mong mỏi nhất vẫn là nhu cầu được tự do, được là chính mình và em nghĩ anh cũng vậy. Tự do của người độc thân và người có gia đình không thể giống nhau. Tự do em muốn nói đến là tự do về mặt tinh thần, không bị ràng buộc, được làm điều mình muốn, được người kia tôn trọng, chấp thuận cho những sở thích, đam mê của bản thân. Nếu không hài lòng gì về nhau, hãy nói ra để tìm hướng giải quyết dù đó là điều nhỏ nhất. Em sợ cứ giữ mãi trong lòng, khoảng cách của hai ta sẽ ngày càng lớn. Như vậy thật đáng tiếc.

Những lúc ở cùng nhau, em mong chúng ta hãy dành trọn thời gian cho nhau chia sẻ thật sâu những suy nghĩ, vướng mắc, mong muốn của mỗi người để thấu hiểu nhau hơn, đừng để công việc, công nghệ, điện thoại, máy tính chen ngang những giây phút quý giá ấy. Em mong muốn sau này khi có tuổi, mình sẽ sống ở miền quê nào đó, khung cảnh yên bình với căn nhà nho nhỏ, xinh xinh, vườn cây trái xanh mát. Chúng ta sẽ cùng đi dạo, hít thở không khí trong lành, làm mọi thứ cùng nhau mặc cho áp lực cuộc sống ngoài kia.

Anh độc thân, chưa từng kết hôn vì em cũng vậy, nếu từng kết hôn thì chưa có con nhé. Anh có thể nhỏ hơn em vài tuổi, bằng hoặc lớn hơn em nhưng đừng hơn quá nhiều tuổi. Mong anh có đạo đức, chín chắn, trưởng thành trong suy nghĩ và hành động, có bản lĩnh và chí khí nam nhi, nói được làm được. Từ bé, em hay xem phim kiếm hiệp nên rất thích các nhân vật cướp của nhà giàu chia cho người nghèo nên có phần bị ảnh hưởng. Anh làm gì không quan trọng, miễn yêu thích công việc đang làm, không phạm pháp, không trái đạo đức, lo được cho gia đình, có thời gian dành cho gia đình và đi chơi, khám phá cuộc sống cùng em là được.

Em tin vào quy luật của tự nhiên nhưng không mê tín, bói toán nên mong anh cũng thế. Mọi chuyện xảy ra với mình đều có lý do, cố gắng thay đổi cũng chẳng được, vì vậy điều mình cần làm là sống thật tốt, sống ý nghĩa, lương thiện, tự nhiên những điều tốt đẹp sẽ đến thôi.

Hạnh phúc không phải thứ dễ dàng có được mà phải đầu tư, xây dựng từ cả hai phía. Cái gì đầu tư càng nhiều, tự khắc mình sẽ quý trọng nó. Đời sống hôn nhân là của hai người nên em nghĩ chúng ta hãy đủ vững tin để bảo vệ và giữ gìn, đừng để những mối liên hệ xung quanh ảnh hưởng đến, dù đó là gia đình của hai bên.

Anh hãy để ý, quan sát những người xung quanh xem bao người có được đời sống hôn nhân hạnh phúc thật sự? Không nhiều đâu anh. Đa phần chỉ ở mức trung bình thôi. Có những đôi bên ngoài trông có vẻ hạnh phúc lắm nhưng ở trong thì "hư" hết rồi, sống với nhau chỉ để giữ thể diện cho nhau hoặc vì con cái hay vì phụ thuộc vào nhau, có khổ cũng chẳng dám rời bỏ nhau.

Điều em muốn không thuộc những trường hợp trên, quan điểm của em là: một là hạnh phúc dù độc thân, hai là thật hạnh phúc khi lập gia đình. Vì vậy, ý thức xây dựng gia đình, ý thức điều gì làm nên hạnh phúc thật sự sẽ là những yếu tố quan trọng, cần thiết cho cuộc hôn nhân chất lượng cao. Còn cứ sống, yêu thương theo bản năng, cứ mặc kệ, thả trôi theo cuộc sống, em e rằng chúng ta cũng không khác gì các cuộc hôn nhân bình thường kia.

Em không dám hứa hẹn gì với anh cả, vì tương lai là vô định, cảm xúc, suy nghĩ, tâm trạng của con người cũng vô thường theo lẽ tự nhiên. Nhưng em tự tin nói rằng khi em đã chọn anh là người đồng hành lâu dài, dù thế giới có quay lưng lại với anh, em sẽ quay lưng lại với thế giới để bước đến bên anh.

Nếu anh đã sẵn sàng và có suy nghĩ tương đồng, hãy gửi thư cho em nhé. Em còn nhiều điều muốn nói, muốn kể và chia sẻ với anh. Cảm ơn mọi người đã đọc bài viết. Chúc tất cả sức khỏe, bình an và hạnh phúc.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ