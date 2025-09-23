Em phụ tình tôi để quay lại với người đàn ông tồi

Một ngày, tôi sang nhà thăm khi em ốm, gặp em nói chuyện với người cũ; em xin lỗi vì không thể quên được người ấy.

Tôi và em quen nhau một cách tình cờ khi tôi đang đi dạo trên phố, em làm rơi điện thoại. Tôi nhặt được, sau đó em gọi vào số của mình. Em hỏi tôi đang ở đâu để hẹn lấy lại. Chúng tôi gặp nhau ở một quán nước để tôi trả điện thoại. Từ lần ấy, chúng tôi giữ liên lạc.

Em tâm sự rất nhiều, đôi khi còn rủ tôi đi dạo, xem phim, ăn uống. Em nhỏ hơn tôi hai tuổi, lúc đầu tôi luôn nhắc nhở bản thân rằng chỉ coi em như em gái, vì em vừa trải qua một cú sốc tình cảm. Em kể từng yêu một người suốt gần hai năm, người đó liên tục lừa dối, cùng lúc quen nhiều người khác. Em tha thứ ba lần, đến lần thứ tư em không chịu nổi nữa và chia tay. Khi ấy, em nói một câu khiến tôi nhớ mãi: "Có thể yêu 3–4 người tồi nhưng không thể nào yêu một người tồi đến 3–4 lần".

Chúng tôi thường đi dạo phố, ăn cơm, xem phim, trò chuyện đến sáng. Lúc nào em cũng nhắc về người cũ, khiến tôi không hiểu từ khi nào bản thân bắt đầu ghen. Tôi tự nhủ mình chỉ là một người anh trai quan tâm đến em gái, nhưng trái tim tôi đã rung động. Rồi một đêm, khi đang nhắn tin, em bất ngờ hỏi tôi: "Anh làm bạn trai của em nhé". Tôi trả lời: "Biết được người mình thích cũng thích mình, bầu trời sẽ xanh một màu rất khác". Chúng tôi thành người yêu của nhau.

Khoảng thời gian đó, chúng tôi hạnh phúc như bao cặp tình nhân khác. Tôi đưa em đi khắp nơi ở Sài Gòn, cùng nhau phượt, cùng ngắm bình minh. Hạnh phúc giản dị là được ở cạnh người mình yêu, thế nhưng niềm vui ấy chỉ kéo dài gần ba tháng. Một ngày, khi ngồi bên bờ sông, em tự nhiên khóc, kể người cũ tìm đến nhà làm phiền, đòi quay lại. Em dựa vào vai tôi, cứ khóc như một đứa trẻ, khiến tôi cũng rơi nước mắt. Rồi từ ngày đó, em dần lạnh nhạt. Tôi vẫn cố gắng quan tâm, gọi điện, đưa đi chơi, nhưng mọi thứ không còn như trước.

Đến một ngày, tôi sang nhà thăm khi em bị ốm, bắt gặp em đang nói chuyện với người cũ. Tôi hỏi, rồi nhận được một tin nhắn khiến thế giới trong tôi sụp đổ: "Xin lỗi anh. Em tưởng khi quen anh có thể quên anh ấy nhưng không. Anh là một người đàn ông tốt, xứng đáng có người trân trọng hơn em. Cảm ơn khoảng thời gian vừa qua, em rất vui nhưng xin lỗi, hãy quên em đi". Tôi chưa kịp trả lời em đã chặn mọi liên lạc. Từ đó, tôi cứ đi lại những nơi từng có kỷ niệm, đọc lại tin nhắn cũ và dằn vặt: "Có phải mình quá ngốc không"? Cuối cùng, tôi thấy em và người cũ quay lại, em cười rạng rỡ. Lúc ấy tôi chỉ nhắn: "Chúc em hạnh phúc. Anh sẽ không làm phiền em nữa".

Cuộc tình này, tôi không chối bỏ, cũng không đề cao, tôi biết trong khoảng thời gian ấy đã yêu em bằng cả trái tim. Tôi phải làm sao để quên được em, mong nhận được sự chia sẻ của các bạn.

Nam Khánh