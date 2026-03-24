'Em ơi, mùa xuân đã về trên cành lá'

Chào em - người bạn đồng hành anh đang tìm kiếm,

Tối hôm nay cũng như mọi hôm, anh ngồi đọc sách, bỗng nghe được câu hát: "Anh ơi anh mùa xuân đã về trên cành lá. Tiếng chim kêu ngọt quá. Cho trời xanh xanh thẳm. Mùi hương nào rất quen. Nghe như làm môi ấm". Lời bài hát đã chạm vào trái tim anh. Nhìn những chồi non qua cửa sổ, mùa xuân thực sự đã về với đất trời, anh chợt nhận ra mình cũng mong muốn một mùa xuân mới trong lòng, đó là một mùa xuân có em để cùng chia sẻ những khoảnh khắc bình yên và ấm áp hơn bao giờ hết.

Anh tin rằng một mối quan hệ bền vững luôn bắt đầu từ sự chân thành, thấu hiểu và những điều giản dị trong cuộc sống thường ngày.

Anh xin giới thiệu chút về bản thân: anh 31 tuổi, là người con của quê hương Nam Định, tốt nghiệp đại học, cao 1,69 m, nặng 65 kg, ngoại hình gọn gàng, dễ nhìn, làm kỹ thuật ở một khu công nghiệp tại Bắc Ninh. Công việc của anh khá bận rộn nhưng ổn định, đủ để anh yên tâm nghĩ đến một tương lai lâu dài và mái ấm gia đình.

Anh ít nói, sống tình cảm và coi trọng sự chân thành. Anh không hút thuốc, rất ít khi uống rượu bia, không thích ồn ào. Mỗi buổi sáng anh duy trì thói quen tập thể dục để giữ gìn sức khỏe. Ngoài ra, anh thích ca hát, vận động và tìm hiểu những điều mới mẻ. Với anh, một bữa cơm gia đình ấm cúng còn đáng quý hơn rất nhiều so với những cuộc vui náo nhiệt.

Anh mong có thể gặp được em - người con gái dịu dàng, biết trân trọng gia đình và những giá trị truyền thống. Anh không tìm kiếm sự xa hoa, chỉ mong có một người cùng đồng hành, sẻ chia buồn vui, cùng nhau vun đắp một mái ấm bình yên lâu dài. Anh hy vọng em cũng đang làm việc ở Bắc Ninh hoặc cùng quê Nam Định để thuận tiện gặp gỡ. Nếu em làm việc ở Nam Định, anh không ngại sắp xếp công việc để có thể về gần em hơn.

Em à, nếu em cũng đang tìm kiếm một tình yêu chân thành để đi đến hôn nhân, có thể chúng ta đang tìm thấy nhau rồi đấy, đừng ngại gửi lại email cho anh nhé.

