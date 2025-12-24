Em ở đây và sẽ đi cùng anh trọn đời

Xin chào anh, người có thể là bạn đồng hành mà em chờ đợi bấy lâu nay.

Nếu anh có thấy, hãy đến tìm em nhé. Do tính chất công việc, em hay phải đi lại nên thật khó để có thể an cư một chỗ rồi chờ anh. Em chỉ có thể lên đây đặt bức thư ngỏ này và chờ anh tới gõ cửa.

Em vẫn vậy, những vết cứa của cuộc đời không làm em mai một những phẩm chất tốt cần có của một con người, và sau đó là của một người phụ nữ. Có chăng, em nhận thêm được nhiều bài học để hoàn thiện mình tốt hơn trước khi gặp anh, và có lẽ giờ là lúc em sẵn sàng rồi, anh nhỉ.

Em 31 tuổi (tuổi chó), có công việc với mức lương ổn so với mặt bằng chung. Em làm việc trong công ty có vốn đầu tư nước ngoài. Em rất yêu gia đình. Có lẽ vì mải mê báo hiếu cho bố mẹ mà em lại vô tình lạc anh chăng? Với bạn bè hay những người xung quanh, em có xu hướng vì mọi người hơn là vì bản thân (có lẽ đây là điểm yếu của em). Đôi khi, em quá tốt lại không phù hợp với xã hội thực tế (đó là điều người xung quanh nói). Nếu anh tò mò, hãy nhắn hỏi em nhé.

Em cá tính nhưng rất hiền, ăn mặc có gu, thông minh và tinh tế. Nếu có một màu để nhận diện về em, có lẽ là màu trong suốt hoặc màu tím. Em lãng mạn nhưng cũng thực tế, có ý chí và sự kiên định, luôn cố gắng không đầu hàng.

Trước giờ, em luôn yêu với tiêu chí không màng xuất thân hay địa vị, chỉ cần anh là người tử tế, tốt với em, hai đứa mình cùng tần số, em sẽ trung thành đồng hành và bảo đảm có đôi tay mềm khi anh cần, và một bờ vai vững chắc khi anh mệt muốn dựa vào nha.

Anh ở đâu cũng được. Nếu mình cần phải đi thêm một chặng đường nữa để tìm thấy nhau, em cũng sẽ làm được, anh nhé.

Vẫn luôn chờ anh.

