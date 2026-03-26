Em ở đây, anh ở đâu

Em vẫn ở đây, dịu dàng chờ một người đủ duyên để bước vào cuộc đời mình.

Chào anh,

Em là cô gái quê, rời nhà lên Sài Gòn học đại học rồi ở lại làm việc, đến nay cũng đã hơn 10 năm. Ngần ấy thời gian đủ để em trưởng thành, quen với nhịp sống nơi đây, tự mình vững vàng giữa những bộn bề và cũng đủ để em hiểu rằng sau tất cả, điều mình mong nhất vẫn là có một người để thương, để nhớ, để cùng sẻ chia những điều rất đỗi bình thường.

Công việc của em hiện tại ổn định, cuộc sống không quá rực rỡ nhưng đủ ấm để em lo cho bản thân và gia đình. Em không phải là người nổi bật giữa đám đông, chỉ là một cô gái dễ nhìn, dễ thương, hay cười và luôn mang theo chút năng lượng vui vẻ. Em thích nấu ăn, thích cảm giác căn bếp nhỏ có mùi ấm áp của một bữa cơm nhà. Những lúc rảnh, em nghe nhạc, đi đây đó hoặc tự thưởng cho mình những chuyến leo núi, picnic, như một cách để tìm lại sự nhẹ nhàng sau những ngày dài.

Em có chút cá tính nhưng lại sống tình cảm, biết yêu thương và trân trọng những gì mình có. Em tin vào sự bao dung, vào những điều giản dị nhưng chân thành, và luôn cố gắng giữ cho mình một trái tim lạc quan.

Em không tìm một mối quan hệ vội vàng. Em chỉ mong gặp một người có công việc ổn định, chưa từng kết hôn, có thể lớn hơn hoặc nhỏ hơn em vài tuổi cũng không sao. Một người có thể không cần nói quá nhiều nhưng có một trái tim ấm áp, biết bao dung, biết lắng nghe và sẵn sàng cùng em chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống. Chỉ cần là người mà khi ở cạnh, cả hai đều cảm thấy bình yên. Là người mà những ngày bình thường cũng trở nên ấm áp hơn khi có nhau.

Nếu anh cũng đang đi tìm một điều gì đó nhẹ nhàng nhưng đủ sâu sắc như vậy, có lẽ chúng ta có thể bắt đầu từ một lời chào.

Em vẫn ở đây, dịu dàng chờ một người đủ duyên để bước vào cuộc đời mình.

