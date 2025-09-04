Em ở đâu sao để anh mãi đi tìm

Tính cách anh hướng nội, biết nội trợ, thích những bữa cơm gia đình bên vợ và các con mỗi ngày.

Được sinh ra và lớn lên trong một gia đình làm nông ở miền Trung nhiều nắng và gió. Anh xa quê và lập nghiệp từ nhỏ, từng trải qua những khó khăn của gia đình, cho nên khi xa quê đi học và lập nghiệp, bơ vơ giữa đất khách năng động như Sài Gòn và Hà Nội càng làm anh vững vàng và kiên định. Sau khi ra trường với tấm bằng cử nhân, anh bắt đầu từ công việc bình thường nhất của một nhân viên, thế nhưng có những thứ mình tưởng sẽ vượt qua được nếu sóng gió ập tới, hóa ra không phải.

Khi hôn nhân bắt đầu có dấu hiệu rạn nứt, anh đã cố gắng để giữ gìn một gia đình trọn vẹn cho con mà không được. Rồi cái gì đến nó đã đến, cách đây 10 năm anh chính thức là cha đơn thân. Giờ con đã lớn và đi định cư nước ngoài anh mới nghĩ đến chuyện riêng của mình. Có lẽ tầm tuổi này ai cũng bảo sao đi bước nữa làm gì? Ai còn lấy anh khi bản thân đã lớn và kinh tế thì bình thường. Nhưng anh nghĩ ông trời không lấy đi của ai tất cả, biết đâu ánh sáng lại xuất hiện cuối đường hầm, ở đó anh may mắn được gặp em, mang yêu thương, chung thủy và hạnh phúc đến bên nhau phải không em?

Qua thư này anh rất mong em đọc được và gửi mail cho anh, để cho anh có được cơ hội gần gũi, yêu thương và cùng nắm tay em đi hết phần còn lại của cuộc đời này. À cho anh xin được mô tả đôi nét về bản thân để em biết là người chồng tương lai của em như nào em nhé. Anh trên 40 tuổi, cao 1m70, cân nặng 72 kg. Anh làm việc bình thường như bao người đàn ông khác, chính vì vậy kinh tế anh cũng bình thường, Nhưng anh đủ kinh tế để lo một mái ấm cho cả gia đình chúng ta nếu đủ duyên về bên nhau.

Em à, cho dù cuộc đời có như nào đi nữa thì anh vẫn khao khát có được gia đình hạnh phúc thực sự. Tính cách anh hướng nội, biết nội trợ, thích những bữa cơm gia đình bên vợ và các con mỗi ngày. Cuối giờ làm việc anh thích được về nhà và phụ giúp công việc gia đình cùng em để lo và chăm sóc cho các con.

Nếu em có cùng hoàn cảnh, hoặc cảm thông cho hoàn cảnh và quá khứ của anh, anh luôn chào đón em và các con. Cho dù em ở đâu, miễn là trong mảnh đất hình chữ S này, anh sẽ luôn cùng em yêu thương và chăm sóc các con như chính con của mình, vì anh là người đàn ông rất yêu trẻ con. Anh thích những bữa cơm bên gia đình nội ngoại vào những dịp cuối tuần và lễ tết. Em à, anh muốn nói nhiều hơn nữa nhưng sợ thư đã dài rồi, anh hứa sẽ tâm sự nhiều hơn cùng em khi nhận được thư em, em nhé.

