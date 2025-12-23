Em nữ tính, mong gặp anh trưởng thành, vững vàng

Mong anh tử tế, có học vấn, luôn nỗ lực để phát triển bản thân và sự nghiệp.

Chào anh, người đang mong gặp một cô gái không phải để lấp đầy chỗ trống cho nhau mà là người đồng hành cùng anh: cạnh nhau, cùng trưởng thành, tròn đầy hơn và cùng xây một mái ấm. Em tin rằng trên hành trình ta đang đi, có nhiều điều khi trải qua cùng nhau thì sẽ trọn vẹn hơn là mỗi người trải qua một mình. Em 30 tuổi, nhỏ nhắn, khuôn mặt xinh, chưa từng kết hôn hoặc có con. Em sinh ra, lớn lên ở vùng Bắc Trung Bộ. Em may mắn sống trong gia đình đủ đầy tình yêu thương của cha mẹ, anh chị. Em học và làm ở Sài Gòn cũng 12 năm rồi. Em làm bên ngành giáo dục. Con đường em đang đi là nối tiếp của những mong ước của em từ khi là một cô bé. Nên đó không chỉ là điều giúp em có thể sống độc lập mà nó ý nghĩa rất lớn đối với em.

Công việc ngoài chuyên môn cần tới sự kiên nhẫn, óc quan sát, làm việc với cảm xúc... Những điều em được học cũng giúp em biết chọn lọc và xây dựng mối quan hệ lành mạnh, có chiều sâu. Về tính cách, em khá độc lập, lành tính. Sau giờ làm bận rộn, em dành thời gian để giữ những thói quen giúp mình khỏe: ăn đồ mình nấu, tập thể dục, hay làm thêm điều mới mà mình đang hứng thú. Bên cạnh đó cũng có nhiều điều mà em đang nỗ lực để hoàn thiện hơn mỗi ngày. Về cảm xúc, khi có chuyện làm em đau buồn hay rối, em sẽ dành thời gian để lắng nghe, hiểu và giúp mình bình ổn. Với mỗi điều đi qua, em tin rằng cuộc đời đang dạy mình bài học gì đó để cuối cùng là yêu bản thân, yêu cuộc sống hơn.

Về sở thích, em thích đủ thứ, từ một bông hoa nhỏ xinh hay nấu những bữa ngon cho mình và người thân. Sở thích của em đủ để có nhiều điều thú vị làm cùng anh. Khi cạnh anh, một người đàn ông nam tính, vững vàng thì sự nữ tính sẵn trong em phát sáng. Đó là sự dịu dàng, mềm mỏng để tựa vào khi anh cần và đủ vững để đồng hành cùng anh trong những điều quan trọng. Em tin sự chân thành, bình yên mỗi người mang theo sẽ giúp chúng ta là chính mình, chia sẻ và bất kỳ điều gì và cùng đi qua thăng trầm cùng nhau.

Em mong anh lớn tuổi hơn em, chưa từng kết hôn hay có con, đang sống và làm việc ở Sài Gòn. Anh tử tế, có học vấn, luôn nỗ lực để phát triển bản thân và sự nghiệp. Những điểm chung về lối sống và giá trị này sẽ giúp mình hòa hợp và đi được xa cùng nhau ạ. Nếu anh cảm thấy muốn cho chúng ta cơ hội, hãy gửi cho em một bức thư cho em biết về anh nhé ạ. Cảm ơn và chúc anh và mọi người sức khỏe, bình an.

