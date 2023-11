Em nhớ anh

Trong tình yêu, em nghĩ đồng cảm và thấu hiểu, thủy chung rất quan trọng, hy vọng ngôn ngữ tình yêu của chúng ta là sẻ chia và lắng nghe.

Anh à, anh có nhớ cuối năm rồi hứa dẫn em ra mắt gia đình (em tưởng tượng vậy đó), mà giờ vẫn để em ngồi đây lạch cạch gõ những dòng này không? Anh đọc được thì mau liên lạc với em để không thất hứa với ba mẹ nha anh. Em mong và nhớ anh, đến nỗi mỗi ngày tan tầm chỉ muốn chạy ù về nhà, nơi có anh (và con của chúng ta mai sau), cùng nấu ăn, dọn dẹp sau bữa tối, cùng xem phim, chuyện trò về những ưu tư vụn vặt trong ngày hay xa hơn là hoài bão, trăn trở cho tương lai.

Em sẽ kể anh nghe những thứ xàm xí hay chạy trong đầu cô gái 31 tuổi nghịch ngợm và bướng bỉnh, có lẽ sẽ khiến anh cười hả hê. Bên trong vẻ ngoài trưởng thành đúng tuổi, suy nghĩ (được nhận xét là) già trước tuổi cũng có lúc ngớ ngẩn như vậy anh ạ. Không biết có phải do bệnh "thiếu anh" không (cười).

Tuổi này rồi nhưng em chẳng có lương năm bảy chục hay trăm triệu đồng để nói anh hay, cũng chưa mua được nhà ở thành phố, chưa làm được gì lớn lao với cuộc đời cả. Nói thật đôi khi em cũng buồn, thân mình dày dặn chứ không phải mong manh gì (em cao 1m59, nặng cỡ 54 kg, thôi anh tự tới cân nha) nên em khá mạnh mẽ. Bên trong em thì có lúc này lúc kia, nhiều khi đêm về cũng yếu lòng nhưng ngẫm lại phải cố gắng (cười). Dịu dàng, nữ tính em có rất nhiều nếu gặp đúng người.

Nếu anh bỏ qua những thiếu sót em nhắc ở trên để tìm hiểu tiếp, vậy em theo đạo Công giáo và sinh ra ở miền Trung, có cuộc sống êm đềm trước năm 18 tuổi, nơi yêu thương gia đình đong đầy; có cuộc sống tự lập từ khi 18 tuổi; có quãng thời gian học đại học đầy nỗ lực, có sự hãnh diện và tự tin với công việc em làm. Hơn hết là tinh thần mạnh mẽ, lạc quan khi trải qua những buồn vui trong cuộc sống. Đi kèm đó là sự dịu dàng và yêu thương; sự chung thủy, nhiệt thành trong tình yêu mà chỉ có anh mới được nhận. Anh thấy có hời không? (cười).

Mong anh là người đàn ông kiên trì với mục tiêu, nói được làm được, đương nhiên là độc thân, sẽ yêu em và cùng em cố gắng cho cuộc sống tốt đẹp bây giờ và sau này. Mong trong khó khăn, chúng ta không nản chí, trong thất bại chúng ta cùng đứng lên, trong đủ đầy chúng ta biết trân trọng và trong hạnh phúc chúng ta biết giữ gìn. Nhiêu đó có nhiều quá không anh?

Trong tình yêu, em luôn nghĩ sự đồng cảm và thấu hiểu, thủy chung sẽ rất quan trọng, hy vọng ngôn ngữ tình yêu của chúng ta là sẻ chia và lắng nghe. Em không ngại khoảng cách, cũng không màng tuổi tác, không ngại anh đã có con, cũng không sợ khó khăn gì cả, chỉ cần chúng ta chân thành và kiên nhẫn với nhau, em tin tương lai sẽ rực rỡ.

Ngoại hình em không thuộc kiểu "nhan sắc hơn người" nhưng cũng dễ coi. Em thích gym nhưng ngoài sức khỏe rất tốt ra, dáng vóc em đang trên đà thay đổi. Anh nên đến sớm để thấy em xinh thay vì đến trễ quá, em xấu mất, đừng trách em nha.

Tới đây mong đừng ai "ném gạch đá" cho em (nếu có ném, em cũng xin nhận - cười). Nếu mọi người nghe bài hát "Anti-Hero" của Taylor Swift, em luôn tưởng tượng mình là "monster" xuất hiện trong cảnh của đoạn nhạc "Sometimes I feel like everybody is a sexy baby, and I'm a monster on the hill, too big to hang out, slowly lurching toward your favorite city...". Vậy nên em mong anh cao lớn để em đỡ có cảm giác này khi hẹn hò cùng anh. Nhưng nếu vóc dáng không khiến anh bận lòng, cứ biên thư cho em nhé.

Mong mình tìm được nhau sớm, hãy kể em nghe thật nhiều về anh. Em nhớ anh lắm.

