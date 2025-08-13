Em nhẹ nhàng, sống tình cảm, biết quan tâm người khác

Em không vội vàng tìm tình yêu lý tưởng, chỉ mong làm quen với người đàn ông chân thành, biết san sẻ với em trong mọi việc.

Em hiện sống và làm việc tại Hải Phòng, ngoại hình ưa nhìn, tính cách nhẹ nhàng, sống tình cảm và biết quan tâm đến người khác. Em yêu thích những điều giản dị, một buổi sáng yên tĩnh, tách trà và trò chuyện với bạn bè. Gần đây, em đã trải qua biến cố lớn khi anh trai em, người thân yêu nhất, vừa qua đời. Sự mất mát ấy khiến em hiểu rõ hơn giá trị của tình thân, sự lắng nghe, đặc biệt là một người có thể đồng hành cùng mình qua những giai đoạn này không dễ dàng.



Em không vội vàng tìm một tình yêu lý tưởng, chỉ mong được làm quen với một người đàn ông chín chắn, biết lắng nghe, có lòng trắc ẩn và tôn trọng sự riêng tư của nhau. Nếu anh cũng mong muốn tìm một mối quan hệ chân thành, nghiêm túc, nơi cả hai cùng chia sẻ, cùng chữa lành và cùng lớn lên trong cảm xúc thì em rất sẵn lòng bắt đầu bằng một cuộc trò chuyện giản dị. Hy vọng rằng, dù chỉ là một mối duyên nhỏ, chúng ta cũng có thể mang đến cho nhau sự ấm áp trong thế giới nhiều bộn bề này.

