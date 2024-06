Em ngoan hiền tìm anh điềm đạm, quyết đoán, tinh tế

Em cao 1m58, nặng 48 kg, vóc dáng cân đối, ưa nhìn; mọi người thường nhận xét em hiền lành, biết lắng nghe, giỏi nữ công gia chánh.

Em sinh năm 1998, quý cô tuổi Dần, chị cả trong gia đình có năm chị em. Em có bốn đứa em: 3 cô em gái và một cậu em trai út. Bố mẹ em kinh doanh tự do, kinh tế gia đình không quá khá giả nhưng tạm ổn. Em tốt nghiệp đại học Ngoại thương và đang phụ trách mảng đào tạo nội bộ trong công ty, văn phòng ở Lotte Liễu Giai. Nhà em ở Từ Sơn, Bắc Ninh, hiện tại em đi đi về về chứ không thuê trọ Hà Nội. Từ nhỏ em bị dị ứng, kiểu ăn vào bị khó chịu, buồn nôn nên không ăn được tất cả các loại thịt như lợn, bò, ngan, gà, vịt. Nhưng anh yên tâm là em vẫn biết nấu, thậm chí món ăn vừa đẹp vừa ngon như bạn bè, gia đình nhận xét.

Từ bé em chỉ biết ăn rau, tôm bé, nhộng rang, nước canh cá, canh cu trứng luộc và uống sữa mà trộm vía vẫn lớn, khỏe mạnh bình thường. Tuy không biết ăn nhưng là chị cả, con gái lớn nhất trong nhà nên em may mắn có cơ hội gần gũi, học hỏi, thực hành và rút kinh nghiệm nhiều nhất (so với các em gái) trong việc chợ búa, bếp núc từ mẹ - chuyên gia ẩm thực trong lòng em. Em từng nấu 86 mâm cơm gia đình, chia sẻ với bạn bè và rất được ủng hộ. Có lẽ do nấu nhiều nên đã khá quen với định lượng gia vị cần dùng, được cái khứu giác em khá thính nên thực sự là chỉ ngửi mùi thôi nhưng em đã cảm nhận được tương đối rồi. Đến đây tự nhiên em nghĩ tới hình ảnh nàng Dae Jang Geum trong bộ phim yêu thích hồi nhỏ, khi nàng ấy bị mất vị giác, vẫn có thể nấu ăn rất ngon. Nhiều người biết chuyện "khó ăn" cũng trêu em rằng biết đâu sau này lấy chồng, có bầu lại nghén thịt, ăn bù cho suốt hơn 20 năm qua thì sao. Em chỉ cười. Nói chung là không gì không thể mà, đúng không ạ?

Ngoài nấu nướng em cũng thích làm bạn với bơ đường trứng sữa để làm bánh gato, cheesecake, tiramisu, crepe, kẹo nougat, bánh trung thu... Khi ai đó giúp đỡ em điều gì, em thường thích làm trà bánh cảm ơn vì "món mà em tự làm có thể không đẹp, không ngon như mua ở tiệm nhưng nó ẩn chứa một nguyên liệu vô cùng đặc biệt – tấm lòng ẩn chứa trong từng công đoạn" (trích từ một cuốn sách em yêu thích). Em cũng biết thêu thùa may vá cơ bản, để "áo anh sứt chỉ đường tà" thì cũng biết khâu. Em đang theo mảng đào tạo, bản thân vẫn túc tắc tranh thủ đi gia sư từ hồi sinh viên đến giờ nên tự tin để có thể dạy dỗ con cái thật tốt.



Em là cô gái sapiosexual nên thường bị thu hút bởi những người tri thức, giỏi đặc biệt về một lĩnh vực nào đó. Em thích đọc sách, đa dạng thể loại như văn học, tâm lý, kinh tế. Hồi cấp một em từng đạt giải vẽ tranh cấp quốc gia nên ước mơ làm họa sĩ, rồi chuyển sang kiến trúc sư và sau là lấy chồng làm kiến trúc, kiểu vợ sẽ nêu ý tưởng ngôi nhà mơ ước cho chồng thiết kế. Có lẽ bởi một phần do em học khối D nên bị mơ mộng quá chăng. Hồi đi học em chỉ tập trung vào học và tham gia CLB, hội tình nguyện; sau đi làm cuốn vào guồng xoay công việc nên không yêu đương gì. Có lẽ chính sự cố chấp đợi chờ kiến trúc sư ấy mà em vẫn để dành mối tình đầu đến tận bây giờ. Thực ra em có không ít người tán tỉnh, theo đuổi nhưng bản thân chưa thấy thực sự phù hợp.



Hiện tại thu nhập của em hơn 25 triệu đồng mỗi tháng, công ty có chính sách đãi ngộ bảo hiểm khá tốt cho bản thân và cả chồng con. Em đã tiêm xong mũi 3 HPV (từ cuối năm ngoái) khi chưa từng xxx để hiệu quả tốt nhất. Năm nay em cũng "được tuổi" nên muốn tìm hiểu nghiêm túc để có thể kết hôn. Em hy vọng, nếu thuận lợi mình sẽ lần lượt từng bước tìm hiểu, hẹn hò; tỏ tình, đồng ý và chính thức yêu rồi ra mắt gia đình, khám tiền hôn nhân, ăn hỏi và tổ chức đám cưới, có em bé.



Em tin vào duyên số và tình cờ biết đến chuyên mục Hẹn hò trên báo VnExpress nên "thử" đăng bài, hy vọng tìm được mối tình đầu em để dành, đợi chờ suốt bao năm qua. Em mong anh, chàng trai hợp tuổi (sinh năm 90, 91, 93, 94, 95 hoặc 86, 98), quê Hà Nội hoặc các tỉnh loanh quanh gần Bắc Ninh, điềm đạm, quyết đoán, tinh tế, trưởng thành, thu nhập tốt (tối thiểu bằng hoặc cao hơn em) sẽ sớm xuất hiện. Em đã lên sẵn "to-do-list" rất chi tiết và để dành rất nhiều điều tuyệt vời cho anh rồi, hãy mau xuất hiện và tận hưởng nhé anh, người yêu tương lai của em!



Tái bút là bài thơ mà em yêu thích của một tác giả trẻ: "Thơ gửi người tương lai"



Lá thơ này được viết trong chiều nắng

Em vô tình tò mò bóng hình anh

Người sắp tới kề vai em dỗ dành

Nắm tay em bước qua đường, qua phố



Gửi tới anh! Chàng trai hay xấu hổ

Tới giờ này chưa thèm ló mặt ra

Em chỉ ngó đúng một phút thôi mà

Vậy cớ sao anh la cà chưa tới?



Nhưng yên tâm, em vẫn ngồi đây đợi

Mặc cho anh đang say đắm nơi nào

Yêu cô gái khiến tim đập lao xao

Tình dạt dào và chở che cô ấy



Hoặc là do công việc bận quá đấy

Gây sự nghiệp, dựng giàu có, thành công

Nên anh chưa dám nhòm ngó bóng hồng

Chưa sẵn sàng gặp em trong hiện tại



Em vẫn ổn sống yên vui, êm ái

Cho dù người vẫn chưa đến kề bên

Vì mong muốn một tình yêu lâu bền

Em chấp nhận hi sinh, chờ anh đấy



Lá thơ này gấp trong phong bì giấy

Em gửi tặng tới người tình tương lai

Không quan trọng người ấy sẽ là ai

Nhớ thương em thật nhiều nhiều, người nhé!



Em dành cả thanh xuân mình đẹp đẽ

Học trang điểm, học bếp núc, học yêu

Cũng chỉ để nhắn nhủ anh một điều:

Hạnh phúc chính là món quà vô giá



Người đến đây đừng mang theo "dối trá"

Không cầm cả "phản bội" và "trăng hoa"

Những thứ đó em hổng cần đâu nha

Em cần anh cùng "thật thà", "chân ái"



Thơ dài rồi ngòi bút em dừng lại

Gửi tặng người vài lời bé cỏn con

Viết ngày mơ, tháng mộng, năm chưa tròn

Nét mực son ký tên: Nàng mong ngóng!

