Em nghiêm túc nhưng nhẹ nhàng

Em sinh năm 1991, làm việc trong lĩnh vực kinh doanh tại TP HCM.

Em sống khá độc lập, điềm tĩnh và trân trọng những mối quan hệ được xây dựng từ sự chân thành và rõ ràng.

Ngoài công việc, em thích những điều đơn giản và nhẹ nhàng: vận động vừa phải, đi dạo, chạy bộ, thỉnh thoảng đi biển hoặc những chuyến đi ngắn để cân bằng lại nhịp sống. Em không quá ồn ào nhưng là người biết lắng nghe và nghiêm túc khi bước vào một mối quan hệ.

Về chuyện tình cảm, em chưa từng kết hôn và mong muốn tìm hiểu một người cũng chưa từng kết hôn, có suy nghĩ chín chắn, sống tử tế, biết quan tâm và có trách nhiệm với cuộc sống của mình. Em tin rằng một mối quan hệ bền vững không cần quá nhiều lời hứa, mà cần sự tôn trọng, thấu hiểu và đồng hành cùng nhau trong những điều rất đời thường.

Em không tìm kiếm sự hoàn hảo hay những cảm xúc quá vội vàng, chỉ mong gặp một người phù hợp để cùng nhau đi chậm, nhưng đủ nghiêm túc để đi xa. Nếu anh cũng đang tìm một mối quan hệ rõ ràng và chân thành, hy vọng chúng ta có thể bắt đầu từ cuộc trò chuyện nhẹ nhàng.

