Em nghiêm túc, chung thủy, muốn xây dựng cuộc sống bình yên

Em sinh năm 2000, sinh sống và làm việc tại Hà Nam. Mong gặp được một người có trách nhiệm, biết quan tâm, chín chắn - người có thể yêu thương, bảo vệ em từ nay cho đến mai sau. Em tốt nghiệp học viện Nông nghiệp và đang làm công việc văn phòng. Em yêu thích khám phá những điều mới mẻ, không ngừng hoàn thiện bản thân. Gia đình em êm ấm hòa thuận, bố mẹ yêu thương con cái. Em sống thực tế và cầu tiến, em biết nấu ăn và cũng rất thích nấu ăn.

Hy vọng gặp anh cũng sinh sống và làm việc ở Hà Nam để mình có thể dễ dàng gặp gỡ, tìm hiểu và chia sẻ cùng nhau. Mong anh có công việc ổn định, có trách nhiệm và cầu tiến. Em không cần ngoại hình, chỉ cần anh cao 1m70 trở lên. Nếu anh không có ý định tìm mối quan hệ nghiêm túc, mong anh bỏ qua nhé. Điều em tìm kiếm là mối quan hệ bền chặt, nghiêm túc, chung thủy và xây dựng cuộc sống bình yên. Nếu anh cũng tìm kiếm điều đó, mong anh không ngần ngại gửi cho em một lời nhắn. Em chờ anh.

