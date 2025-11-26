Em nghĩ mình đủ bình yên để mở lòng

Em không hoàn hảo nhưng luôn cố gắng để sống tích cực, vui vẻ, tử tế và trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.

Một buổi sáng se lạnh của mùa thu Hà Nội, em ngồi gõ những dòng này gửi đến anh, người có thể sẽ trở thành "anh của em" trong tương lai gần nào đó. Em vẫn luôn tin rằng, dù thế giới này rộng lớn đến đâu, hai người thực sự dành cho nhau rồi sẽ gặp đúng người, đúng thời điểm. Có lẽ, cả anh và em đều đang sống tốt, hạnh phúc theo cách riêng của mình, nhưng cũng sẵn sàng mở lòng để cùng nhau tạo nên một hạnh phúc lớn hơn, hạnh phúc của "chúng ta".

Em sinh năm 1991, chưa từng kết hôn, lớn lên ở một vùng quê yên bình của Thanh Hóa. Gia đình em truyền thống, bố mẹ hiền lành và luôn dạy em cách sống lương thiện, chân thành, biết yêu thương. Hiện em sống và làm việc tại Hà Nội, là nhân viên văn phòng, công việc ổn định, cuộc sống giản dị và tự chủ. Em cao 1m63, nặng 48 kg, không hoàn hảo nhưng luôn cố gắng để sống tích cực, vui vẻ, tử tế và trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình. Em là người vừa hướng nội, vừa hướng ngoại. Có những ngày em thích ở nhà, đọc một cuốn sách, vẽ vài nét tranh, nấu món gì đó ngon hay chỉ cắm một bình hoa nhỏ để căn phòng thêm ấm áp. Nhưng cũng có lúc em lại muốn xách balo lên đường, hay đi đâu đó, gặp gỡ vài người bạn, đạp xe dưới nắng hay leo núi để cảm nhận sự tự do, khám phá thế giới và chính mình.

Em nghĩ mình đã có đủ bình yên để mở lòng, để cùng một người đồng hành qua những chặng đường phía trước. Một người hiểu rằng hạnh phúc không cần ồn ào, vội vã, có thể nắm tay làm những điều nhỏ bé, cùng chia sẻ, cùng cười, cùng khóc... cùng giúp đỡ mọi người xung quanh trong khả năng của mình và cùng đi qua những ngày bình thường mà vẫn thấy đời thật đẹp.

Về anh, em mong anh là người trưởng thành, vững vàng, có chính kiến và bản lĩnh, công việc ổn định, sống tử tế, tích cực và nhân hậu. Một người đàn ông biết yêu thương, có lối sống lành mạnh, không hút thuốc, đôi khi có thể nhâm nhi chút rượu nhưng biết điểm dừng. Nếu anh cũng ở Hà Nội, sẽ thật tuyệt nếu chúng ta sẽ có cơ hội gặp gỡ, trò chuyện và bắt đầu hành trình tìm hiểu nhau một cách tự nhiên nhất. Em thích những cuộc gặp gỡ trực tiếp, nơi cảm xúc được cảm nhận trọn vẹn hơn. Biết đâu, giữa lòng thành phố này, chúng ta sẽ vô tình tìm thấy nhau. Chờ thư anh.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ