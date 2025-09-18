Em nghĩ cuộc đời mình là cuốn sách hay

Em bình an, hạnh phúc, đủ đầy và sẵn sàng cùng anh xây dựng tổ ấm nhỏ; duyên muộn là duyên lành, em tin là vậy.

Hà Nội đang mùa đẹp nhất trong năm, cũng là mùa em yêu thích; nếu có dịp, anh mua tặng em một bó hoa ở hàng rong bên đường nhé. Hôm nay, em viết mấy dòng thư nhờ "bà mai" se duyên gặp được anh. Em sinh năm 1994, cao 1m58, hơi mình hạc xương mai, chưa kết hôn và chưa có con. Gia đình em làm nông, hồi xưa nhà khá khó khăn nên bố mẹ em đã rất vất vả lo cho các con ăn học. Em thương bố mẹ rất nhiều và luôn biết ơn bố mẹ vì điều đó. Từ trước tới giờ, em không ăn chơi hay đua đòi gì, thích mọi thứ đơn giản và luôn trân quý nét đẹp lao động.



Em tốt nghiệp đại học, đang làm việc văn phòng tại Hà Nội, thu nhập hàng tháng khoảng 30-40 triệu đồng. Thời trẻ em đã đặt mục tiêu sẽ tự mua được nhà lúc mình 30 tuổi, nhưng đến giờ vẫn chưa thực hiện được. Tốc độ kiếm tiền của bản thân vẫn chưa theo kịp tốc độ tăng giá của bất động sản. Em dùng thành thạo tiếng Anh, tiếng Trung ổn. Sau hai năm nữa, em sẽ chinh phục một ngôn ngữ thứ ba. Trong thời đại công nghệ số và AI, nhiều người thắc mắc học ngoại ngữ làm gì cho phí thời gian, em không nghĩ vậy. Cái gì của mình nó vẫn hơn là phụ thuộc vào máy móc. Hơn nữa, học ngoại ngữ rèn luyện cho em tính kiên nhẫn và có tinh thần cởi mở với nhiều nền văn hóa khác nhau.



Hiện tại em chủ yếu làm và học. Khi có anh rồi, em sẽ dành nhiều thời gian hơn bên anh. Sau này có gia đình, nếu anh muốn vùng vẫy biển khơi; em sẽ lui về một bước để làm hậu phương vững chắc. Em sống kín tiếng, phong cách khá cổ điển, thiên về kết nối chiều sâu nhiều hơn, hay quan sát vạn vật xung quanh và thích những điều nhỏ nhặt. Bây giờ, em bình an, hạnh phúc, đủ đầy và sẵn sàng cùng anh xây dựng tổ ấm nhỏ. Duyên muộn là duyên lành, em tin là vậy.



Về anh: Anh hơn tuổi em tầm 7-8 tuổi đổ lại, đang độc thân, chưa kết hôn hay có con riêng; sẵn sàng về cảm xúc cũng như tài chính để tiến tới hôn nhân và bắt đầu cuộc sống gia đình. Em muốn tìm một chàng trai khiến em tôn trọng và trân trọng; một chàng trai tôn trọng và trân trọng em. Anh tự tin mình có điều đó chứ?

Với anh, hạnh phúc là gì nhỉ? Em trích lại một câu trong cuốn sách em đọc gần đây và rất tâm đắc, đó cũng là câu trả lời của chính bản thân: "Bí quyết của hạnh phúc là biết ngắm nhìn mọi thứ tuyệt mĩ trên thế gian này mà không thể quên hai giọt dầu muỗng". À, nếu được hỏi "cuốn sách mà em tâm đắc nhất là gì", em nghĩ rằng, chính cuộc đời mình đã là cuốn sách hay.



Em không hứa mãi luôn trẻ trung nhưng em sẽ luôn đẹp để đồng hành cùng anh, luôn đủ tình yêu thương để ở bên cha mẹ chúng mình, đủ hiểu biết và kiên nhẫn để cùng con trưởng thành. Em mong anh xuất hiện và ở bên em đến cuối cuộc đời này. Nếu thấy phù hợp, anh gửi thư cho em nhé. Dù sớm hay muộn, em chắc chắn sẽ phản hồi thư.

