Em muốn yêu và được yêu

Gửi anh, đây là lần đầu tiên em lên mạng tìm một người để hẹn hò nên có hơi ngại một tí. Em không đặt nặng ngoại hình của bạn trai, em chỉ cần anh từ 34 tuổi trở xuống, chân thành, tử tế, là một người trưởng thành, có chí tiến thủ trong công việc, có trách nhiệm để em có thể dựa vào mỗi khi buồn. Em cũng có dự định kết hôn trước năm 30 tuổi nên nếu anh muốn mối quan hệ lâu dài ổn định và kết thúc bằng một lễ đường thì có thể nghĩ tới em. Em không ngại việc yêu xa nên nếu anh cảm thấy chúng mình đồng điệu thì cứ việc inbox cho em.

Giới thiệu một chút về em, năm nay em 23 tuổi, là nhân viên văn phòng ở Tân Bình, TP HCM. Về ngoại hình, mọi người nhận xét em ưa nhìn, dễ thương, nếu trên thang điểm 10 họ sẽ cho em 7. Về tính cách, ai cũng bảo em tốt bụng, vui vẻ, vẫn còn nét ngây thơ của trẻ con. Trong tình yêu em có hơi dính người yêu một tí, em thích việc trò chuyện sáng đêm với người mình yêu, chia sẻ những chuyện vui buồn trong công việc lẫn cuộc sống. Nếu anh hướng nội, ít nói chuyện thì đừng lo, em sẽ là người hướng ngoại, chọc anh vui mỗi ngày.

Còn về chuyện tình cảm, em đã trải qua hai ba mối tình rồi nhưng tất cả đều là kết thúc buồn với em. Em không hiểu sao khi mình đối với người ta chân thành đến vậy rồi nhận lại chỉ toàn là dối trá. Em từng có khoảng thời gian sợ yêu, ngại mở lòng cho đến khi biết đến chuyên mục Hẹn hò trên báo VnExpress, em cũng đọc được những bài viết tìm được bạn đời ở trên đây. Nên em mong mình cũng sẽ là người may mắn như vậy. Em không cần những lời hứa hoa mỹ, chỉ cần những hành động nhỏ nhưng tình cảm, vì em rung động bởi những điều nhỏ nhặt.

Chỉ cần anh kiên nhẫn, lắng nghe và đặc biệt không chê em phiền nếu lỡ em có nói nhiều, em tin rằng chúng ta sẽ không kết thúc bằng việc chỉ là bạn bè đâu. Cảm ơn anh vì đã dành thời gian để đọc bức thư nhỏ của em. Rất mong sẽ gặp được anh và cùng anh bước tiếp trên đoạn đường này. Em sẽ đợi lời nhắn từ anh, anh nhé.

