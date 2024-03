Em đã trọn vẹn 36 mùa xuân đẹp đẽ, cao 1m55, nặng 47 kg, dáng người nhỏ nhắn, sinh sống và làm việc tại TP HCM từ năm 18 tuổi.

"Em muốn yêu, em gần 40 tuổi rồi", câu nói này như đang nói hộ lòng người con gái như em vậy. Mặc dù có thể tuổi đời em khá vững nhưng tuổi yêu thì em non trẻ, em nghĩ như vậy cũng vui vì mình còn cảm nhận được mình muốn yêu và được yêu phải không anh? Chắc cũng một phần do môi trường làm việc của em luôn đầy ắp tiếng cười. Nói tới đây chắc anh cũng tò mò về công việc hiện tại của em nhỉ. Hiện tại đối tác công việc của em là những em bé nhỏ cần được nuôi nấng và chăm sóc, cụ thể hơn là em đang công tác tại trường mầm non với công việc là hiệu phó. Quê hương của em là quê hương Bác Hồ, xứ Nghệ, nhưng em Nam tiến từ lúc còn trẻ nên mỗi dịp Tết đều trở về để sum họp gia đình.

Em từng trải qua một cuộc hôn nhân và chưa có con. Em đang độc thân, chắc môi trường của em cũng khó để tìm được đối tác nên hôm nay lên đây để tìm đối tác cho riêng mình. Mọi người nhận xét em trẻ hơn so với tuổi, chắc mọi người ưu ái nên nói vậy thôi, em sẽ nhờ anh đưa ra thêm nhận xét khi chúng ta gặp mặt. Về quan điểm của em trong tình yêu và hôn nhân, em luôn đề cao tình cảm gia đình và trân quý điều ấy. Đôi lúc em sẽ hơi khó tính một tý, mong anh kiên trì và nhường nhịn em một chút.

Về bạn đời, em luôn mong anh sẽ là người chung thủy trong tình cảm, có công việc ổn định, chọn Sài Gòn là nơi lập nghiệp để cùng em xây dựng tương lai và có ý chí quyết tâm anh nhé. Điều đặc biệt em muốn gửi gắm anh là mong anh sẽ không dính vào tứ đổ tường, nếu có mong anh hãy lướt nhẹ qua bài viết này của em nhé vì em nghĩ chúng ta sẽ không hợp nhau. Tính hài hước của em cũng hạn chế nên em mong anh sẽ là người hài hước, vui vẻ để chúng ta quen nhau sẽ không bị nhàm chán.

Những gì em viết ra tuy hơi dài nhưng chung quy lại một điều đơn giản là mong muốn tìm kiếm một người sẽ nắm tay em, bình yên trải qua những điều trong cuộc sống. Em có khuyết điểm và ưu điểm, chắc anh cũng vậy. Tuy nhiên em mong chúng ta sẽ cố gắng hòa hợp vì một mục tiêu chung anh nhé. Cảm ơn anh đã đọc hết những gì em viết.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ