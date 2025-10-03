Em muốn tìm một người đồng điệu để viết tiếp thanh xuân

Chào anh, người đang lạc vào thế giới của em, lạc vào đây chắc chắn mình có duyên rồi, anh nhỉ?

Xin giới thiệu về em một chút: Em sinh năm 1993, cao 1m65, ngoại hình cân đối, dễ nhìn. Về tính cách, em thuộc típ con gái thiên về truyền thống, pha chút hiện đại, tính tình vui vẻ, hòa đồng, nhẹ nhàng và tình cảm. Em theo đạo Phật, nếu có thể, em rất mong tìm được một nửa cùng niềm tin và suy nghĩ.

Về anh, em mong anh sống và làm việc tại TP HCM, độc thân, vui tính, ngoại hình không quan trọng nhưng sống chân thành và tử tế, công việc ổn định, biết quan tâm và sẻ chia. Em mong muốn tìm một mối quan hệ nghiêm túc.

Em không cần tìm người đàn ông hoàn hảo, chỉ chờ một người đủ vững chãi, chỉ cần một ánh mắt thấu hiểu, một vòng tay không buông bỏ. Bình yên không đến từ sự im lặng của sóng gió, mà là khi dù gặp bất cứ chuyện gì, vẫn có một người ở lại và nói: "Em không cần cố nữa, có anh ở đây rồi". Gặp được một người như thế không chỉ là may mắn, mà còn là sự xứng đáng cho một tình yêu chân thành.

Em nghĩ mỗi người đều có số phận riêng. Với em, có lẽ thời gian qua công việc kinh doanh khá thuận lợi, nhưng chuyện tình cảm thì ngược lại, vẫn chưa đi đến đâu. Nhưng em tin rằng cái gì tốt nhất thường khó đạt được nhất. Hãy cùng nhau cố gắng để gặp nhau ở phiên bản đẹp nhất, nha anh.

Nếu anh đang mong chờ điều gì đó tốt đẹp giống em, mình hãy liên lạc với nhau anh nhé.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ