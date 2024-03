Em muốn tìm hạnh phúc sau những thăng trầm của cuộc sống

Em hướng nội nên tính cách trầm ổn nhiều hơn, ít nói với người lạ nhưng quen rồi thì có thể nhớ họ tên gì và có đặc điểm gì.

Chào anh, người sẽ nắm tay em bước tiếp trên con đường phía trước. Em là độc giả nằm vùng khá lâu của báo VnExpress. Hàng ngày vào chuyên mục Tâm sự đọc và biết được có những cặp đôi nên duyên vợ chồng nhờ bà mối mát tay VnExpress này. Nay em mạnh dạn gửi những suy nghĩ để mong có thể gặp được anh.

Em là một cô gái sinh năm 1990, sinh ra và lớn lên ở một vùng quê đặc trưng của Bắc bộ, hiểu được những cái khó khăn của người ở quê khi ra thủ đô sống và làm việc tại đây. Do cầm tinh con ngựa nên nhiều khi người ta nói chạy như ngựa cũng đúng, giờ em muốn dừng chân lại để tìm kiếm hạnh phúc cho mình sau những chuỗi ngày trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống. Khi đến một độ tuổi nhất định, người ta mong muốn có một người bạn đời đồng hành cùng mình, cùng nắm tay nhau, cùng nhau xây dựng vun vén cho tổ ấm của riêng mình. Nơi đó sẽ có sự ấm áp, tiếng cười và đôi khi là cả những giọt nước mắt của niềm vui, hạnh phúc. Ngoài kia có bao nhiêu thứ lo toan của cuộc sống quanh "cơm áo gạo tiền" nhưng em chỉ mong rằng điều đó không làm cho mình chùn bước, mà đó là động lực để hướng tới một cuộc sống ổn định hơn sau cánh cửa khi mình bước chân vào nhà.

Về công việc: Em tốt nghiệp đại học và may mắn khi ra trường tìm được công việc phù hợp với chuyên ngành đã lựa chọn, công việc ổn định với mức thu nhập đủ để trang trải cho cuộc sống. Có tinh thần trách nhiệm, chỉn chu trong công việc nên cũng tạo nên tính cách cẩn thận của em.

Về ngoại hình: Em cao khoảng 159 cm, nặng 53 kg, tóc ngang vai màu tóc đen và dài tự nhiên, không gầy cũng không béo vì em quan tâm đến việc ăn uống của bản thân, ăn cơm nhà là chủ yếu (tự tay vào bếp).

Về tính cách: Em được cái nhớ dai nên không biết nó sẽ là ưu điểm hay nhược điểm nữa). Là người sống hướng nội mà các hoạt động ngoại khóa của cơ quan em sẵn sàng tham gia vì đó là nơi thể hiện sự đoàn kết của một tập thể. Làm gì liên quan đến sự tỉ mỉ cẩn thận, bởi đôi bàn tay không phải quá khéo léo của em đều có thể làm được vì tay em có chín cái hoa tay liền.

Về phía anh: Em mong rằng anh hơn em tầm 2-5 tuổi, tốt nghiệp đại học trở lên, có công việc ổn định và thu nhập tốt. Anh không hút thuốc vì em không thể chịu được mùi thuốc lá. Tốt nhất anh đừng vướng vào tứ đổ tường nhé, có tinh thần trách nhiệm với bản thân và gia đình. Trong suy nghĩ của em, khi chung tay xây dựng gia đình cần có sự chia sẻ, tôn trọng và thủy chung với nhau thì mình mới đi được đường dài. Em đọc được ở đâu đó rằng: Con người có ba thứ may mắn, khi đi học gặp được người hướng dẫn tốt, khi đi làm gặp được người tiền bối và đồng nghiệp tốt, khi lập gia đình gặp được người bạn đời tốt". Có lẽ cuộc đời em may mắn và em mong rằng điều may mắn thứ ba sẽ xuất hiện, đó chính là anh.

Chúc độc giả VnExpress luôn mạnh khỏe, nhiều niềm vui và hạnh phúc.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ