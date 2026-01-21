Em muốn thay từ 'chúng ta' thành 'gia đình'

Gửi tín hiệu vào vũ trụ để tìm được người đàn ông phù hợp, đi cùng em những năm tháng dài rộng sau này.

Gửi anh - người mà em tin là định mệnh, là phúc phần, là món quà mà ông trời ban tặng cho em sau những thử thách em đã phải trải qua. Em tin rằng mình xứng đáng có được những điều tốt đẹp nhất. Nếu những dòng này của em chạm được tới anh, em mong anh sẽ liên hệ và kết nối với em nhé.

Em xin tự giới thiệu: em sinh năm 1991 tại Hà Nội. Là một người chưa được may mắn trong hôn nhân, em đã trải qua một lần đổ vỡ. Em yêu và kết hôn năm 2015, đến năm 2017 tự mình nuôi con vì nửa kia phản bội. Em từng nghi ngờ bản thân, tự đổ lỗi cho mình, tự hỏi tại sao số phận lại đối xử như vậy với em - một người luôn chăm chỉ, chịu khó và hết lòng vì gia đình.

Kể từ ngày bị phản bội, một mình nuôi con, cuộc sống của em vất vả và bấp bênh. Quanh năm chỉ biết đi làm rồi về chăm con. Em cũng không giao lưu bạn bè, gần như không có mối quan hệ xã hội nào. Đó cũng là khoảng thời gian em không còn tin vào hạnh phúc gia đình, nhìn đâu cũng thấy sự bất công và bất an. Nhưng chính điều đó lại khiến em trở nên mạnh mẽ hơn.

Vèo cái, 8 năm trôi qua. Sau những nỗ lực không ngừng nghỉ của hai mẹ con, giờ cuộc sống của em đã ổn định hơn, con cũng lớn hơn. Em có thời gian nhìn lại cuộc sống và nhận ra mình có chiều sâu nội tâm hơn rất nhiều. Em không còn mất niềm tin vào tình yêu nữa và cũng đã tự chữa lành được tâm hồn vụn vỡ của mình. Em tin rằng những khó khăn từng đi qua chính là bước đệm cho sự bình yên sau này. Và em cho rằng, chỉ khi em ổn định về tâm lý và cuộc sống, em mới có thể bình yên bên anh.

Về trình độ học vấn, em học hai trường đại học và tốt nghiệp thạc sĩ. Em nói qua để anh hiểu hơn về em, chứ không phải để "flex" bằng cấp, mà để anh biết rằng em là người có giáo dục và nền tảng học vấn. Hiện tại, em làm kinh doanh, bởi chỉ có công việc đó mới linh hoạt về thời gian để em vừa làm việc vừa chăm con. Giữa đất Hà Nội này chỉ có hai mẹ con nên mọi thứ em đều ưu tiên cho con. Nếu làm công việc hành chính, em không thể trụ được; có những đợt con ốm cả tuần đến nửa tháng, không cơ quan nào chấp nhận được đâu anh ạ.

Về tính cách, em là người trầm tính, điềm đạm và tinh tế. Mọi người xung quanh đều yêu mến em. Em luôn sống chân thành và thành thật với bản thân cũng như với những người xung quanh. Với em, sự thành thật là cách sống dễ dàng và nhẹ nhõm nhất.

Về lối sống, em sống giản dị, tiết kiệm, duy trì việc tập luyện đều đặn, đọc sách và viết nhật ký hằng ngày. Em tin rằng sức khỏe thể chất và sức khỏe tinh thần luôn song hành cùng nhau. Em tự thấy mình là người khá kỷ luật với bản thân, nên em rất tự tin nếu được đồng hành cùng anh.

Về ngoại hình, tất nhiên là xinh đẹp rạng ngời rồi (em cười). Đùa anh chút cho vui thôi. Thực ra em là người khá xinh xắn và đáng yêu. Suốt 8 năm qua, em không kể với ai về việc mình ly hôn. Chuyện riêng tư, em mặc nhiên giữ cho riêng mình nên cũng không ai biết và không ai hỏi. Thế giới của em khá nhỏ bé, chỉ xoay quanh công việc rồi về nhà với con. Vì thế đến giờ em vẫn lẻ bóng và đang tìm anh. Anh nhớ nhanh nhanh inbox cho em nhé.

Về anh, với em, đạo đức và tri thức luôn được đặt lên hàng đầu. Em mong anh cũng là người như vậy. Em tin rằng, nếu là nhân duyên, những người yêu nhau chắc chắn sẽ tìm thấy nhau. Dù nhiều người nói độc thân là tự do, là vui vẻ, nhưng em không muốn thế. Em là người rất coi trọng giá trị gia đình, thích vun vén tổ ấm và chăm sóc những người mình yêu thương. Nếu anh cũng mong muốn điều đó, hãy nhớ đến em nhé.

Cảm ơn anh đã đọc thư. Em hy vọng sẽ được kết nối cùng anh.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ