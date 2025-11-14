Em muốn nghe anh nói về một buổi tối hoàn hảo

Em trân trọng một người đàn ông có chí tiến thủ, tư duy phát triển, biết lắng nghe và tôn trọng.

Em thích cảm giác được lắng nghe hơn là nói. Nếu anh kể một điều mà ít người biết về anh, đó sẽ là gì? Em kể trước nha. Em là một cô gái 9x độc thân, rất yêu những khoảnh khắc hạnh phúc đời thường. Những lúc rảnh, em hay tìm đến quán cà phê thơm mùi gỗ, ngồi đọc sách và nhâm nhi ly trà sữa hay matcha. Đó là cách em thư giãn và học thêm những điều thú vị để sau này chia sẻ lại cho con cái và gia đình mình.

Em hướng nội, nhưng nếu nói đúng chủ đề gu em thì em hàn huyên cả buổi tối luôn. Ban ngày em làm trong lĩnh vực sức khỏe cũng được vài năm rồi, tối về em dạy IELTS tại trung tâm. Trong lớp, em hay tám chuyện đủ thứ với học trò, từ chuyện trending đến chuyện crush, tụi nhỏ cười rần và em cũng thấy vui theo. Việc nhìn học viên tự tin hơn mỗi ngày khiến em cảm thấy công việc của mình thật sự hay và ý nghĩa.

Em thích tập thể dục để đầu óc thoải mái tỉnh táo: gym, cầu lông, hay chạy bộ đều được; em chỉ mong có người đồng hành cùng sở thích để sống vui khỏe cùng nhau. Em trân trọng một người đàn ông có chí tiến thủ, tư duy phát triển, biết lắng nghe và tôn trọng. Với người đàn ông em yêu, em sẽ là người bạn đồng hành nhẹ nhàng: cùng nhau nấu bữa ăn giản dị trong căn bếp thơm thơm, chia sẻ một cuốn sách hay, hoặc xem phim sau giờ làm. Em nghĩ cuộc sống sẽ bình yên mà không nhàm chán.

Em không cần tình yêu ồn ào. Chỉ cần khi ngồi cạnh nhau, em thấy nhẹ nhõm, còn anh thấy mình mạnh mẽ hơn khi có em bên cạnh. Em mềm mỏng với những người đủ tinh tế, nhưng cũng có ranh giới rất rõ khi cần. Nếu anh đọc đến đây và cảm thấy một chút đồng điệu, có lẽ mùa đông này... chúng ta nên trò chuyện cùng nhau.

