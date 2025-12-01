Em muốn được tận hưởng tuổi già cùng anh

Em mong muốn chúng ta hợp thức hóa mối quan hệ của mình bằng một đám cưới ấm cúng, giản dị bên gia đình của cả hai.

Anh, vậy là em đã một mình nuôi con 14 năm trời ròng rã mà không có anh bên cạnh. Giờ đây, khi có thể thảnh thơi để dành chút ít thời gian cho bản thân mình, em lại nghĩ đến anh và quyết định lên đây tỏ rõ nỗi lòng của mình với niềm hy vọng anh đang ở đâu đó gần em thì hãy lên tiếng để em nhận ra anh nhé. Cuộc sống khắc nghiệt buộc em phải mạnh mẽ hơn trước kia rất nhiều. Nhưng không phải vì vậy mà em đánh mất đi sự nữ tính của mình.

Em giờ đây đã là một người phụ nữ trung niên bình dị, nhan sắc tuy không có gì nổi trội, nhưng em có một tâm hồn ấm áp, nhẹ nhàng và bình yên. Bên cạnh đó em cũng có một công việc văn phòng ổn định. Đồng thời, vì buổi tối có thời gian rảnh rỗi nên em đã đăng ký học trực tuyến để nâng cao tri thức của mình mỗi ngày. Có lẽ cuộc sống bộn bề đủ thứ việc mà chúng ta từng lướt qua nhau mà không biết. Em mong anh cũng có một công việc chuyên ngành ổn định. Anh nhiều tuổi hơn em và trưởng thành, chững chạc để chỉ dẫn cho em thêm nhiều điều hay trong cuộc sống này. Vì em được sinh ra và lớn lên ở thành phố biển Nha Trang nên em cũng có mong muốn anh ở cùng thành phố với em. Được như vậy thì quá tốt anh à.

Nếu chuyện tình yêu của chúng ta tiến triển tốt đẹp, em mong muốn chúng ta hợp thức hóa mối quan hệ của mình bằng một đám cưới ấm cúng, giản dị bên gia đình của cả hai. Chỉ có như vậy thì hai ta mới có thể chính thức là vợ chồng của nhau, cùng gánh vác trách nhiệm một người xây nhà và một người xây tổ ấm nha anh. Chúng mình đã lạc mất nhau rất lâu rồi. Thời gian không chờ đợi ai cả. anh nhanh nhanh đến đón em nha.

