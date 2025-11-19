Em muốn được chia sẻ, chăm sóc người mình thương

Em là típ người thích lắng nghe và thích mình dành thời gian, có thể nhiều, có thể ít, nhưng thực sự chất lượng cho nhau.

Em viết những dòng này khi đang chạm tới tuổi 28, với một chút chào đón, một chút hoài nghi khi không biết anh đang ở đâu. Em là một cô gái khá độc lập và chủ động trong công việc, cuộc sống. Có lẽ đây cũng là ưu điểm cũng là nhược điểm của em. Một mình em có thể bê bao gạo 20 kg vào nhà, tự đi chợ nấu nướng cho mấy mâm cơm khi nhà có việc. Nhưng em thấy mình cần được yếu đuối, được anh chở che và đồng hành, có thể cùng nhau chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống, vì em biết một mình không dễ dàng. Em là típ người thích lắng nghe và thích mình dành thời gian, có thể nhiều, có thể ít, nhưng thực sự chất lượng cho nhau. Em cũng muốn mình được chia sẻ, chăm sóc người mình thương.

Em đang làm việc trong một dự án về mảng y tế ở khu vực Quảng Nam - Đà Nẵng. Nếu có thể, em mong anh đang làm trong ngành y. Công việc hiện tại của em không quá áp lực, thu nhập cũng ổn và môi trường làm việc mang lại nhiều giá trị cho cộng đồng nên em rất hạnh phúc với nó. Em muốn sau giờ làm, được cùng anh chia sẻ những vui buồn, có thể tranh luận những góc nhìn của nhau về gia đình, cuộc sống, cách nuôi dạy con cái... cho vui nhà vui cửa. Hiện tại mỗi ngày trôi qua của em đều khá thú vị mà em chưa tìm thấy anh để chia sẻ nè.

À, ngoài ra em còn yêu thiên nhiên, núi rừng và động vật hoang dã nữa, đây là vitamin chữa lành của em. Có lẽ điểm này hơi khác biệt với những cô gái ngoài kia. Nếu có thể thì cuối tuần mình cùng đèo nhau lên núi hay xuống biển, cùng nhau đi bộ một vài đoạn đường và hít thở không khí trong lành của thiên nhiên.

Em được lớn lên, vỗ về, yêu thương bởi ông bà, người thân. Em yêu những câu chuyện kể về ngày xưa của làng quê xứ Quảng, thích nghe các bà, các dì, các mẹ kể chuyện, nhưng không vì vậy mà em bị "mắc kẹt" trong những điều xưa cũ đâu nha. Em có một dàn chị em bạn dì gen Z hơi bị chất lượng, đội ngũ hội đồng quản trị này hơi bị mạnh, luôn là cập nhật mọi xu hướng, các trend trên mạng xã hội cho em. Hội đồng quản trị đang chờ anh rể xuất hiện để gấp đôi yêu thương.

Về ngoại hình, anh có thể hình dung em qua chiều cao 1m62 và cân nặng 49 kg, cả nhà ai cũng chê em gầy nhưng em thấy mình mảnh khảnh cân đối ấy chứ. Em cũng không quá đẹp gái hút mắt nhìn nhưng bù lại em yêu bản thân và cố gắng mỗi ngày chăm sóc bản thân tốt hơn. Em tập yoga và hay chạy bộ nếu có thời gian rảnh và cả mê tắm biển nữa, mặc dù em chẳng biết bơi, nếu được anh dạy em luôn nha. Em mong anh cũng yêu thích thể thao, biết chăm sóc bản thân, yêu thương gia đình, hiếu thuận với ba mẹ và luôn cầu tiến trong cuộc sống, công việc. Hy vọng mình cùng nắm tay nhau xây dựng một mái ấm với sân nhà đầy hoa và bão giông dừng sau cánh cửa, anh nhé!

