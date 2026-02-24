Em muốn được chăm sóc anh

Em là cô gái nhẹ nhàng, thân thiện, tốt nghiệp đại học, sống cùng bố mẹ ở Hà Nội, chưa từng lập gia đình.

Nếu anh muốn cưới một cô gái có tâm hồn trong sáng, biết giúp đỡ mọi người, vui vẻ và làm anh cười, đó là em. Em đề cao sự chân thành, tôn trọng nhau và biết điều trong giao tiếp.

Em sống có trách nhiệm, quan tâm đến mọi người xung quanh. Mọi việc cá nhân, em đều có ý thức và tự làm được nên anh không phải lo cho em đâu. Ngoại hình của em được mọi người đánh giá là trẻ hơn tuổi, khuôn mặt ưa nhìn, chiều cao 1,62 m, nặng 50 kg, da khá trắng, tóc dài. Em hay tập luyện thể dục thể thao nên anh không phải lo về sức khỏe của em. Em thích đi chợ, nấu những món ăn gần gũi cho gia đình.

Em có tính cách truyền thống pha chút hiện đại. Truyền thống trong cách giữ gìn tình cảm gia đình, nhường nhịn những điều nhỏ bé. Hiện đại trong cách ăn mặc hoặc nói chuyện. Lúc đầu có thể chưa quen, em sẽ hơi ít nói nhưng mong anh kiên trì, chúng ta sẽ tìm hiểu nhau nhiều hơn và có những chia sẻ chân thành cùng nhau. Trước đây em đi học xong rồi đi làm, ít khi đi chơi nên không quen được nhiều bạn.

Nếu anh ít tuổi hơn, em vẫn rất tự tin. Mọi người đều nhận xét em trẻ trung, biết cách ăn mặc, chắc chắn anh không cần lo lắng. Gia đình chỉ mong năm nay em tìm được chàng trai sống có trách nhiệm, yêu thương gia đình, vợ con, cùng nhau chia sẻ công việc gia đình và những vui buồn trong cuộc sống hàng ngày. Em hy vọng được cùng anh chăm sóc gia đình nhỏ của chúng mình.

Em muốn chia sẻ với anh những điều anh mong muốn hàng ngày, giúp đỡ lẫn nhau để cùng có một gia đình ngập tràn hạnh phúc, tiếng cười. Hãy liên hệ với em nhé. Em tin rằng sự chân thành, trách nhiệm, nhường nhịn nhau, yêu thương và chia sẻ sẽ mang hai chúng ta đến gần nhau hơn và cùng xây dựng gia đình ấm áp. Em cảm ơn anh đã đọc thư của em và hy vọng hai chúng ta sớm được gặp nhau.

