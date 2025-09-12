Em muốn cùng anh đến hết chặng đường đời

Em là người vui vẻ, hòa đồng, rất dễ gần, sống nội tâm và có chút nguyên tắc.

Em sinh năm 1986, cao 1,5 m, nặng 42 kg, quê Bình Định, làm việc tại quận 9, TP HCM. Em từng làm cho các tập đoàn lớn nhưng hiện chọn công việc tự do, em đang làm nhân viên bất động sản dự án. Sở thích: đọc sách, thể thao như chạy bộ, cầu lông, xem bóng đá, nghe nhạc hoặc đi du lịch thiên nhiên. Tính cách: là người vui vẻ, hòa đồng, rất dễ gần, sống nội tâm và có chút nguyên tắc. Không thích ồn ào hoặc tám chuyện thị phi, chỉ thích vui vẻ, đơn giản để an yên mỗi ngày. Em khá tự lập, thấu hiểu và sẻ chia. Mong muốn tìm một người đủ yêu thương, thấu hiểu, chân thành.

Một số yêu cầu về người ấy: Ngoại hình ưa nhìn là được, nếu có thể thì người cân đối vì em thích đàn ông tròn trịa xíu. Em mong muốn quen người gần tuổi hoặc lớn hơn công việc ổn định, có suy nghĩ cầu tiến vui vẻ là được. Em không thích đàn ông hay thở than về hoàn cảnh cũng như có tính cách "sao cũng được, làm cũng được, không làm cũng được". Biết sẻ chia, vui vẻ, sống đơn giản, đừng quá gia trưởng, nếu có thể cùng sở thích sẽ rất dễ tìm thấy điểm chung. Nếu có thể thì anh ở gần nhau để tiện gặp gỡ và tìm hiểu.

Mong muốn người ấy không hút thuốc lá, cờ bạc, biết nhậu một xíu không sao nhưng đừng nghiện rượu và sắc là được. Cuộc sống của em không được êm đềm, có nhiều vấp ngã và tổn thương, hy vọng sẽ tìm thấy bờ vai để cùng nhau vượt qua sóng gió nửa đời còn lại. Về kinh tế, em chưa có gì trong tay nên nếu thương nhau, mình cùng xây dựng và cố gắng. Em biết nấu ăn, biết làm việc để tự kiếm tiền phụ anh nên chúng ta cùng sẻ chia nếu anh cho mình cơ hội. Em thích con nít, chuyện tình cảm rất nghiêm túc nên mong hợp sẽ tiến đến xây dựng gia đình hạnh phúc. Em tự lập quá nên riết muốn mất "tính nữ" luôn, mong sớm gặp được anh để em được làm cô gái được yêu chiều như bao người. Em đợi anh cũng mệt rồi nên mong thư này sẽ đánh thức anh nhé.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ