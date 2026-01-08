Em muốn có người yêu thật, đi chơi thật

Em thích đọc sách, xem phim, nghe nhạc, đời sống tinh thần phong phú, yêu đời, yêu người.

Giao thừa 2026 này em ăn 12 trái nho. Chắc anh sẽ thắc mắc cái gì ngộ vậy, thiệt ra nó chỉ là một hình thức cầu mong may mắn bắt nguồn từ các bạn phương Tây thôi, rằng viết xuống 12 điều anh mong muốn cho năm mới, giao thừa chui xuống gầm bàn, ăn hết 12 trái nho trong một phút và nghĩ về điều anh ước. Thế là năm mới anh sẽ đạt được 12 điều như anh thầm mong. Nó giống như một vài hình thức cầu may mắn khác ở mình ví dụ như để tiền xu vô túi nè, đi chùa nè... Đó là những việc mình làm để mong năm mới vui vẻ, không phải mê tín. Em tin là những điều tích cực mình nghĩ về, nỗ lực để thực hiện, vui vẻ yêu đời đón nhận thì đều đến với mình. Vậy nên trong 12 điều ước năm nay, em cũng viết xuống là mong có người yêu.



Em chưa yêu ai bao giờ, trước giờ một mình em vẫn cứ chill chill nên cũng thấy ổn, nhưng mà năm nay chắc là lớn thêm xíu rồi, cảm giác muốn có người cạnh bên nó sâu sắc hơn. Tính cách em khá đơn giản, ít nói làm nhiều, ít nói yêu nhiều, nên em diễn đạt bằng câu từ, nhật ký, văn phạm thì chắc sẽ giỏi hơn là nói ra bằng lời, em đang học để cải thiện hơn. Em thích đọc sách, xem phim, nghe nhạc, đời sống tinh thần phong phú, yêu đời, yêu người. Em hay tưởng tượng những lần em với anh sẽ đi hẹn hò ấy, có lẽ là mình đi dạo trong trung tâm thương mại mà em hay đi, dạo nhà sách, hoặc là hẹn cùng làm việc ở quán cà phê, hoặc là xem phim. Em mới nghĩ được tới đó.



Em ở trọ một mình ở Sài Gòn, ban ngày đi làm, tối về thì nấu ăn, xem phim, hay đọc sách đọc truyện, chơi đàn. À em có tự mua cho mình một chiếc guitar, em cũng mới học đây thôi, nhưng mà cảm giác tự mình thực hiện được cho mình những ước mơ lúc bé ấy, nó hạnh phúc cực. Em có mục tiêu năm nay lấy thêm được chứng chỉ tiếng Trung bên cạnh tiếng Anh, đi thêm một hai nơi mới. Năm vừa rồi em đi được Bali, lần đầu em du lịch nước ngoài ấy, thích cực. Nếu anh cũng thích đi du lịch nè, đi chơi, khám phá, có thể đi với em. Đi một mình cũng vui, đi với nhóm bạn cũng vui, đi với người yêu thì cũng vui, mỗi nhóm đi có cái vui và trải nghiệm khác nhau. Em không muốn tưởng tượng nữa, em muốn có người yêu thật, đi chơi thật.

Cảm ơn anh đã đọc đến đây. Chỉ là một mẩu văn nhỏ thôi nên em cũng không thể hiện được thêm nhiều, mong là mình sẽ có duyên để tìm hiểu nhau sâu sắc hơn. Năm mới tết đến, chúc anh và gia đình một năm mới trọn vẹn niềm vui, mạnh khoẻ, bình an anh nhé.

