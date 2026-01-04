Em muốn có người yêu ra mắt gia đình dịp Tết này

Em là cô gái 22 tuổi, mới ra trường được một năm, đang làm nhân viên văn phòng, có ý chí và hết mình với công việc.

Còn trẻ nên em không đặt nặng vấn đề tiền bạc mà chú trọng phát triển bản thân hơn. Em sinh ra ở ngoại thành Hà Nội, sống và làm việc tại Cầu Giấy. Em là người biết lễ nghĩa, luôn hướng về những điều tích cực và luôn muốn lan tỏa năng lượng này đến mọi người xung quanh.

Ngoại hình em khá, em cao 1m60, nặng 52 kg nên mong muốn kết duyên với anh, miễn là cao và nặng hơn em là được. Anh ở Hà Nội thì tốt và em mong anh là người đàn ông điềm đạm, chung thủy, sống có trách nhiệm và có công việc ổn định.

Nếu anh có chí tiến thủ, trưởng thành và có nhiều kỹ năng trong cuộc sống, em cũng mong muốn được học hỏi từ anh. Mong anh đến với em để em kịp dắt anh về dịp Tết này nha anh.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ