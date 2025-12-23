Em không quá giỏi, không quá xinh, chỉ ưa nhìn, có công việc của riêng em, không kỳ vọng anh sẽ là người xuất chúng.

Em kiếm được tiền, ra ngoài em chẳng chịu thua ai cả. Nhưng giờ đây, em chỉ muốn nép sau bóng lưng chồng em thôi. Em sinh năm 1992, sau gần 15 năm sống và làm việc ở TP HCM, hiện em sinh sống ở quê nhà Quảng Ngãi. Khoảng thời gian ở TP HCM thực sự rất đẹp, em đã sống và làm việc hết mình, em cứ ngỡ em sẽ đi theo hướng đó. Nhưng cuộc đời luôn cho ta nhiều điều mới, em ở quê lại cho em nhiều góc nhìn khác nhau.

Giờ đây, em muốn có gia đình nơi bão dừng sau cánh cửa, ở đó có anh chở che, yêu thương; có em vun vén chăm sóc; có các con vui vẻ, cười đùa; có chúng ta cùng đồng hành, xây dựng và phát triển.

Em không quá giỏi, không quá xinh, em vừa đủ ưa nhìn, có công việc của riêng em, nên em cũng không kỳ vọng anh sẽ là một người xuất chúng. Em chỉ mong chúng ta sẽ có tam quan giống nhau vì điều này sẽ giúp chúng ta dễ dàng chia sẻ, hiểu và đi cùng nhau lâu dài.

Em tin vợ chồng là duyên nợ, nhưng không muốn ngồi chờ anh đến, em đang chủ động tìm kiếm đi về phía anh đây. Nếu được, mong là anh ở Quảng Ngãi hoặc Đà Nẵng thì sẽ phù hợp với hiện tại và định hướng tương lai. Mong rằng đây sẽ là nơi chúng ta tìm thấy nhau.

