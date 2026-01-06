Em muốn bình yên sống bên anh

Chỉ mong gặp một người trưởng thành trong suy nghĩ, tử tế trong cách đối xử và nghiêm túc khi nghĩ về tương lai.

Chào anh, người có thể đang vô tình đọc những dòng này giữa rất nhiều câu chuyện khác. Em 36 tuổi, làm nhân viên văn phòng. Ở độ tuổi này, em không còn vội vàng khi nghĩ về hạnh phúc, nhưng cũng không thôi hy vọng. Em chưa từng thực sự may mắn trên hành trình đi tìm một mối quan hệ trọn vẹn. Cuộc sống độc thân của em hiện tại khá ổn, chưa từng đi qua hôn nhân, em độc lập trong công việc và cuộc sống, luôn không ngừng cố gắng và nỗ lực. Em tự chăm sóc bản thân, biết quan tâm người xung quanh, có công việc ổn định, có những thói quen nhỏ mang lại niềm vui và sự bình yên.

Em không cô đơn theo cách tiêu cực, cũng không xem việc có đôi là điều bắt buộc. Càng đi qua nhiều năm tháng, em càng nhận ra: nếu có một người để chia sẻ những câu chuyện thường ngày, cùng lắng nghe, cùng bước đi chậm rãi bên nhau, thì cuộc sống ấy có lẽ sẽ trọn vẹn hơn. Chính vì thế mà em ở đây, viết lá thư này để cho em có thêm một cơ hội, biết đâu em lại tìm được anh ở đây, để em một lần chạm được tay vào hạnh phúc lứa đôi.



Em không tìm kiếm sự hoàn hảo hay những điều quá lớn lao. Chỉ mong gặp một người trưởng thành trong suy nghĩ, tử tế trong cách đối xử và nghiêm túc khi nghĩ về tương lai. Một người có thể cùng em trò chuyện sau một ngày dài, cùng ăn một bữa cơm giản dị, cùng tôn trọng không gian riêng của nhau. Một người chăm chỉ, yêu lao động, có chí tiến thủ, có công việc ổn định, là người đàn ông của gia đình.



Nếu anh cũng ở Hà Nội và có một chặng đời tương tự, không còn nông nổi, không còn muốn thử sai quá nhiều, chỉ mong một mối quan hệ đủ an yên để gắn bó, hy vọng chúng ta có thể bắt đầu bằng một cuộc trò chuyện chân thành. Duyên đến hay không, tôi tin mọi sự gặp gỡ đều đáng trân trọng. Nếu có thể, mong rằng chúng ta sẽ là mảnh ghép vừa vặn trong cuộc sống của nhau.

