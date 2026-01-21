Em muốn biết cảm giác khi ngồi đối diện anh không

Sở thích của anh là nghe nhạc, ca hát, thích đi dạo, đi ăn, du lịch để trải nghiệm và thưởng thức không khí trong lành, mát mẻ.

Cũng nhiều lần anh định gửi thư nhưng lại tặc lưỡi cho qua. Anh 33 tuổi, sống và làm việc tại Sài Gòn. Công việc anh làm logistic về kho bãi, hàng hóa, thu nhập ổn định, ngoài ra anh còn làm thêm bên ngoài. Ngoại hình 1m65, nhìn cũng ổn. Anh hòa đồng, hay cười, không hút thuốc, không tứ đổ tường bê tha, không gia trưởng. Sở thích của anh là nghe nhạc, ca hát, thích đi dạo, đi ăn, du lịch để trải nghiệm và thưởng thức không khí trong lành, mát mẻ.

Có nhiều lúc anh mong sẽ có một người ngồi cùng tám chuyện drama, tâm sự hoặc nói chuyện công ty để mình cảm thấy vui hơn. Khi rảnh, anh hay bày trò nấu ăn (vài món đơn giản), ví dụ beefsteak khoai tây chiên chấm bơ đường. Anh mong sẽ tìm kiếm được một người tử tế, chân thành để cùng đi hết quãng đời còn lại (già rồi nên cũng tranh thủ). Có dịp hai mình sẽ tâm sự nhiều hơn nhé. Đôi lời về anh, nếu em thấy có thiện cảm, mình cho nhau cơ hội cùng tìm hiểu em nhé.

