Em mong tìm thấy tình yêu và sự đồng hành của anh

Những dòng tâm sự này mở ra với anh trên màn hình là lúc anh vừa trải qua một cái tết nữa thiếu em, thiếu một người anh mong chờ bên cạnh để rồi mùa xuân lặng lẽ đi qua phải không. Năm mới em mến chúc quý độc giả mùa xuân an lành, vạn sự như ý. Mùa xuân vạn vật tươi đẹp, tinh thần em cũng vậy, em tranh thủ tìm anh nơi này, hy vọng rằng tìm thấy một tình yêu mình mong đợi để cuộc sống ý nghĩa hơn. Các anh chị ạ, thế hệ 8x bước sang hàng tuổi 40 các anh thấy thế nào, em vừa sang 40 vẫn cảm thấy mình năng lượng và tràn đầy sức sống lắm. Nhưng em biết mình không còn trẻ nữa, phải tranh thủ mọi việc chứ thời gian chẳng đợi chờ ai.



Em đang ở Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, làm công việc tự kinh doanh về hàng xây dựng, gia dụng, tự chủ được cuộc sống và lo gia đình. Dáng người em vừa phải nhìn thấp thoáng xa xa thì cũng như một sinh viên thôi ạ. Em mong muốn tìm hiểu nghiêm túc anh nào phù hợp như cùng làm kinh doanh hoặc đang ổn một chút để có thể tiến xa hơn, cùng nhau tạo lập hạnh phúc. Em thích mẫu đàn sống lành mạnh, không nhậu nhẹt, thuốc lá và người biết quan tâm gia đình.

Gia đình êm ấm, vợ chồng đồng hành, sẻ chia được mỗi ngày là nền tảng để thành công cho mỗi chúng ta và sự tốt đẹp nuôi dạy con cái.

Em có hai con gái chăm ngoan học tốt, không ngại nếu anh đang nuôi con. Bao nhiêu đứa ở với em sẽ ngoan và biết tình cảm, béo tròn, học giỏi. Em rất yêu trẻ con, thân thiện, kiên nhẫn, không bao giờ nổi nóng nên cuộc sống em nhẹ nhàng lắm. Có lẽ phải trải qua nhiều khó khăn rồi nên tính cách điềm tĩnh lại hơn. Nếu có điều kiện và muốn gắn kết hơn thì em sinh thêm vẫn còn kịp đấy ạ. Anh chỉ cần quan tâm ở đây có một người phụ nữ khá đảm đang, mong anh đừng ngại trách nhiệm về sau khi biết em có con. Anh sẽ hạnh phúc vì anh xứng đáng, kinh tế em có thể lo được cho con mình. Anh sẽ hạnh phúc nếu anh đủ chính kiến và bao dung.

Nhược điểm của em là thích sự gọn gàng, thơm tho và sống trách nhiệm, nên lúc nào em ngoài giờ đi làm là cũng hay loay hoay nấu ăn, dọn dẹp để có những bữa cơm ngon vui, không gian sống dễ chịu. Mỗi ngày sau khi lo con đi học, xong việc nhà thì em đi làm, hết giờ em quay về lo con cái ăn uống, đưa rước, dạy học cho các bé. Vào những cuối tuần có thể cho đi bơi, đi du lịch gần, làm mẹ chưa bao giờ dễ, làm mẹ một mình càng bận rộn hơn. Anh ở đâu, gần em không thì để lại thư cho em nhé.

Theo em, cuộc sống cần thấy được điểm cân bằng của mình giữa công việc, gia đình, con cái và hạnh phúc lứa đôi thì mới bình an và thuận lợi được. Ước mong một bờ vai tựa vào cho giấc ngủ ngon hơn. Em còn thiếu một tình yêu nữa và chờ đợi ở bài viết này. Cảm ơn quý độc giả đọc bài của em, em hứa sẽ trả lời mọi thư em nhận được.

