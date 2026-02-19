Em mong tìm người coi trọng những bữa cơm gia đình

Em thường được mọi người nhận xét là có giao diện thân thiện, hay nói hay cười.

Em 28 tuổi, làm nhân viên văn phòng cho một công ty thương mại nhỏ ở Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Cuộc sống của em khá nhẹ nhàng và bình yên. Em đi làm giờ hành chính, thời gian rảnh thường nghe nhạc hoặc mang sách vở ra quán cà phê để học thêm. Cuối tuần hay ngày nghỉ dài em thường về quê chơi với bố mẹ hoặc đi chơi đâu đó. Em thường được mọi người nhận xét là có giao diện thân thiện, hay nói hay cười. Thực ra, khi thân rồi, mọi người sẽ thấy em là một cô gái có chút khó tính.

Trong chuyện tình cảm, em là một người truyền thống và thường được mọi người nhận xét là có chút cổ hủ. Em may mắn được sinh ra và lớn lên trong sự yêu thương của một gia đình hạnh phúc. Cũng có thể vì thế, với em, gia đình rất quan trọng và em cũng rất mong đợi vào một mái ấm hạnh phúc của riêng mình. Em hy vọng tìm được một người coi trọng những bữa cơm gia đình. Có một điểm là em theo đạo Thiên Chúa, tuy không phải là một người ngoan đạo nhưng em vẫn hy vọng tìm được một người theo đạo, hoặc chấp nhận điều đó.

Nếu anh đọc được bài này và cảm thấy bình yên nơi em, hay cảm thấy đâu đó hình ảnh người con gái mà anh đang tìm kiếm. Cảm ơn anh và cả nhà đã đọc bài viết.

