Em là cô gái Quý Dậu, sinh ra và lớn lên ở miền Trung, làm nhân viên văn phòng cho công ty nước ngoài tại Tân Bình.

Em nhỏ nhắn, cao 1m55, nặng 43 kg, ngoại hình tạm gọi là ưa nhìn một chút. Mọi người xung quanh thường nhận xét em vui vẻ và biết quan tâm đến người khác.

Trong chuyện tình cảm, em mong tìm được người đàn ông chững chạc, điềm tĩnh, có trách nhiệm, công việc ổn định và có chí cầu tiến (nhiều "có" quá phải không anh?). Em hiểu rằng không ai hoàn hảo nên chỉ mong anh biết lắng nghe, chia sẻ để cả hai có thể đồng hành và trở thành chỗ dựa cho nhau trong cuộc sống.

Em không giỏi nấu ăn, nhưng vẫn thích cảm giác được cùng nhau ăn một bữa cơm nhà. Nếu em nấu chưa ngon, anh có thể phụ em, được không nào?

Em không khéo văn chương, nhưng hy vọng vài dòng này có thể chạm đến anh - người đang đọc những dòng chữ này. Nếu có duyên, mong rằng mình sẽ có cơ hội gặp gỡ và tìm hiểu nhau ngoài đời, anh nha.

