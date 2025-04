Em mong sớm tìm được người đàn ông của đời mình

Em tin nhất định anh nắm tay em vào thời điểm thích hợp nhất, em không cảm thấy vội vàng hay sốt ruột dù vạn vật đổi thay mỗi ngày.

The One của em! The One, không thuộc bộ First, Second, Third,... The One chỉ có một trên đời. Đâu đó trên mạng có nói rằng: Tình cảm không nhất thiết phải lý trí nhưng để tình cảm có tương lai thì nhất định phải lý trí. Có lẽ anh cũng giống như em, nỗ lực mỗi ngày để trở thành phiên bản tốt hơn chúng mình ngày hôm qua. Em tin rằng, dù không hoàn hảo, chúng mình vẫn lựa chọn nhau. Nhưng để chuẩn bị tiền đề tốt cho tương lai con em chúng mình, những cố gắng ở quá khứ, hiện tại cũng như tương lai gần tới đây là vô cùng đáng giá.



Mình sẽ gặp nhau vào thời điểm thích hợp nhất, khi anh và em đều đã trưởng thành và có chút gì đó ổn định trên con đường mình đã chọn. Con đường của anh và con đường của em hợp nhất tại giao lộ định mệnh, trở thành con đường mang tên chúng mình, bất tận và không khi nào tách rời. Vì em biết có The One của em đang chờ ở phía trước, em của hiện tại đang nỗ lực hết mình trong khi chờ chúng ta cùng trưởng thành. Những khó khăn với em, nhìn chung cũng chỉ mới bắt đầu. Vì em biết hội ngộ The One trong tương lai, em vượt qua mọi trở ngại của hiện tại, bất chấp mọi quyết định gây khó dễ cho chính bản thân. Nếu không, em sẽ không gặp được The One ở thời điểm thích hợp đã định mất. Em tin nhất định The One nắm tay em vào thời điểm thích hợp nhất, em không cảm thấy vội vàng hay sốt ruột dù vạn vật đổi thay mỗi ngày.



Một Valentine nào đó của sau này, của thời điểm thích hợp, chúng mình nhất định hạnh phúc. Thời điểm thích hợp ấy sẽ đến sớm thôi, trước khi chúng mình chạm ngưỡng tuổi 30. Mong rằng em sẽ sớm tìm được The One của cuộc đời mình. Anh là ai, đừng để em chờ đợi quá lâu nhé.

