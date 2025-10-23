Em mong sớm gặp anh trước khi tạm biệt tuổi 25

Em là nữ, 25 tuổi, làm việc tại TP HCM, chưa từng trải qua mối tình chính thức nào.

Sau thời gian tập trung cho việc học và công việc, em nhận ra trong cuộc sống này, mình luôn cần một người để yêu thương và đồng hành. Hơn nữa, ba mẹ em cũng đang rất mong ngày em ra mắt "nửa kia", nên đó là lý do em ở đây.

Em là nữ, 25 tuổi, làm việc tại TP HCM, chưa từng trải qua mối tình chính thức nào. Trước đây, trong quá trình tìm hiểu, cũng có vài chuyện không vui xảy ra, nhưng em vẫn không mất niềm tin vào tình yêu. Vì em tin rằng những người thật lòng với nhau chắc chắn sẽ sớm tìm được nhau.

Ngoại hình em không quá xuất sắc, nhưng em nghĩ sẽ không khiến đối phương thất vọng. Về tính cách, em được nhận xét là khá ổn nhưng có lẽ tốt hơn vẫn để anh tự cảm nhận. Em có lối sống lành mạnh, biết vun vén và rất hiếm khi ra ngoài sau 10 giờ tối (trừ khi công việc cần).

Về học vấn, em tốt nghiệp một ngôi trường được mệnh danh là "nữ nhi quốc" nên em nghĩ cũng ổn. Công việc hiện tại là văn phòng, với thu nhập ở mức có thể tự chi trả cho đời sống sinh hoạt của mình.

Em là người nghiêm túc, biết vun đắp trong chuyện tình cảm và quan tâm đến đối phương. Em đã chuẩn bị sẵn list những món quà sẽ tặng cho anh vào các dịp đặc biệt rồi. Dĩ nhiên, em chỉ làm vậy khi nhận thấy người đó xứng đáng với tình cảm của mình. Em mong anh cũng sẽ là người hết lòng vì mối quan hệ, bởi để đi lâu dài thì không thể chỉ đến từ một phía.

Về nửa kia, em mong anh là người "cao hơn em một cái đầu", cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Nghĩa là người trầm tĩnh, tự tin nhưng không tự cao, biết tôn trọng người khác, tóm gọn trong hai chữ: tử tế. Học vấn ổn, giỏi hơn em để có thể chỉ bảo em trong cuộc sống. À, em khá có ấn tượng với những người học các ngành kỹ thuật, công nghệ hoặc kinh tế, vì em thấy tư duy lôgic và khả năng suy luận của họ rất nhạy bén.

Ngoại hình chỉ cần ưa nhìn, gọn gàng, mà lỡ đẹp trai càng tốt. Em mong anh cao từ 1m7 trở lên, có công việc ổn định và chí cầu tiến. Độ tuổi bằng hoặc lớn hơn em tầm 10 tuổi đổ lại thôi.

Điều quan trọng nhất là anh đã sẵn sàng cho mối quan hệ nghiêm túc và có thể nghĩ đến một tương lai xa hơn. Xin đừng dừng lại chỉ để trao gửi vài câu bông đùa cho vui rồi biến mất. Nếu anh có nhu cầu khác, mời tìm nơi khác phù hợp hơn.

Em cảm ơn anh đã đọc bài viết có vẻ hơi dài này. Mong em sẽ sớm gặp được anh - một người đồng điệu về suy nghĩ lẫn tâm hồn. Và mong rằng, trên đường đời tấp nập, thứ chúng ta vấp phải không phải là những "drama dài tập", mà là một người thật sự đặc biệt của cuộc đời mình.

