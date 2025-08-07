Em mong sớm gặp anh, để mình có nhau

Em thích những điều bình yên, em không thích mâu thuẫn, hay tranh luận, em cũng không thích sự im lặng của đối phương.

Em là một cô gái mang tên một loài hoa, nhưng chẳng mỏng manh và yếu đuối như những cánh hoa ấy, mà lại có sức sống mạnh mẽ như gốc cây cổ thụ, vững chãi và kiên cường. Khoảng thời gian kế tiếp, em muốn được đồng hành cùng anh, bên cạnh gia đình lớn của chúng ta, vẫn sẽ có anh che chở cho em và có em là điểm tựa cho anh. Em đang sống ở TP HCM, đây là nơi em được sinh ra và lớn lên từng ngày, nơi em có gia đình, người thân, bạn bè và đồng nghiệp nhưng chưa có anh. Em cũng mong được gặp anh ở cùng thành phố này, nơi mình có thêm những kỷ niệm, những hành trình nhiều niềm vui và đong đầy yêu thương.



Em là một người hướng nội, đôi lúc trong những tình huống nhất định em sẽ phải hoạt ngôn để phù hợp với môi trường. Nhưng nguồn năng lượng của em khi em ở một mình hoặc là ở bên cạnh những người quen, sẽ cảm thấy an toàn, bình yên và thoải mái nhất. Em thích một cuộc sống giản dị, làm những thứ mình thích và thích những điều mình làm. Em thích những điều bình yên, em không thích mâu thuẫn, hay tranh luận, em cũng không thích sự im lặng của đối phương. Em mong rằng chúng ta sẽ cùng kiên nhẫn trao đổi, thấu hiểu và yêu thương nhau.



Em có một cuộc sống quen thuộc, cùng với những nguyên tắc, quan điểm sống nhất định trong cuộc sống, không thể thay đổi. Vì thế em mong gặp được một người chân thành và có cùng quan điểm với mình trong tình yêu và cuộc sống. Em sẽ không thể ép buộc anh yêu thương duy nhất mỗi em trong cuộc đời và mãi mãi, mặc dù em cũng rất muốn điều đó. Nhưng em hy vọng nếu chúng ta có chặng đường đồng hành cùng nhau, thời điểm đó là chân thành và duy nhất, sẽ thẳng thắn trao đổi nếu lỡ như chẳng thể phù hợp để cùng đi tiếp.



Em có một công việc ổn định nhưng cũng nhiều áp lực. Vì thế đôi khi em cũng sẽ khá bận rộn để xử lý công việc, sẽ trải qua những khoảng thời gian căng thẳng khi bị cuốn vào những tình huống tiêu cực. Em vẫn tự biết cách cân bằng trong cuộc sống. Nhưng có lẽ, nếu có anh bên cạnh em thì sẽ tốt hơn nhỉ, vì có một người vỗ về và yêu thương. Em mong mình cũng sẽ là điểm tựa của anh.



Tóm lại, em hy vọng rằng anh sống cùng thành phố với em, là một người độc lập và mạnh mẽ (hơn cả em), tử tế, chân thành và ấm áp, nhẹ nhàng và kiên nhẫn với em, cũng là một người có công việc và những kế hoạch phát triển bản thân, để chúng ta cùng yêu thương và đồng hành dài lâu. Có thể qua những dòng thư thế này, sẽ chẳng thể bày tỏ toàn bộ những nỗi niềm và suy nghĩ của em, cũng như chẳng dễ dàng để tìm kiếm một người như em kỳ vọng. Nhưng mình cùng cố gắng, chầm chậm tìm hiểu, kiên nhẫn chia sẻ và chân thành trao yêu thương anh nhé. Em mong sớm gặp anh, để mình có nhau nha anh.

