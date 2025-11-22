Em mong một cuộc sống bình yên và tử tế

Mình là nữ, làm nhân viên văn phòng, công việc ổn định; tính mình hướng nội, thích sự nhẹ nhàng và chân thành.

Thời gian rảnh mình hay làm đồ handmade, trồng vài chậu cây nhỏ cho vui mắt hoặc đi bộ cho khỏe. Mình sống trọ, chưa từng kết hôn và cũng không có áp lực gì đặc biệt, chỉ mong một cuộc sống bình yên và tử tế.



Mình tìm một người chưa từng kết hôn, có công việc ổn định, sống gần khu mình hoặc ở miền Tây để tiện trò chuyện và gặp gỡ. Mình không hợp với người hút thuốc, còn những chuyện khác thì có thể cùng nhau chia sẻ và thấu hiểu dần dần. Nếu bạn nghĩ chúng ta có thể bắt đầu bằng một cuộc trò chuyện nhỏ, mình rất vui được làm quen.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ