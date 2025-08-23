Chào anh - người em hy vọng sẽ cùng em đi đến cuối con đường.

Em là cô gái thế hệ đầu 9x, làm công việc văn phòng, sống và làm việc tại Sài Gòn. Em độc thân, chưa từng kết hôn. Ngoại hình ưa nhìn, dễ thương, tính cách hiền lành, phúc hậu. Em biết chăm sóc bản thân, biết quan tâm, lắng nghe và yêu thương người bên cạnh mình. Em cũng luôn cố gắng sống tử tế, hướng thiện và ứng xử hài hòa với mọi người xung quanh.

Em mong tìm được người đàn ông đồng điệu trong tâm hồn - một người từ 35 tuổi trở lên, có cùng quan điểm sống, nghiêm túc trong tình cảm và có mong muốn gắn bó lâu dài. Anh có thể độc thân hoặc đã ly hôn nhưng chưa có con. Em mong mình sẽ thẳng thắn với nhau từ đầu, nếu anh từng đi qua đổ vỡ, hãy chia sẻ với em lý do, không phải để xét nét, mà để cả hai hiểu và cùng tránh lặp lại những điều không mong muốn trong tương lai.

Em mong anh có công việc ổn định, sống có trách nhiệm, có ý chí cầu tiến. Biết cư xử, có lòng nhân hậu và đã an cư tại Sài Gòn hoặc các tỉnh lân cận. Chiều cao từ 1m63 trở lên là điểm cộng để mình thêm phần hòa hợp.

Em tin rằng, nếu cả hai thật lòng, có thể cùng nhau xây dựng một tổ ấm bình yên, nơi có sự yêu thương, sẻ chia và trân trọng lẫn nhau mỗi ngày. Nếu anh cũng đang tìm kiếm một người bạn đời để cùng vun đắp hạnh phúc, mong chúng ta có duyên gặp gỡ.

Cảm ơn anh đã đọc đến những dòng cuối cùng này. Chúc anh luôn bình an và sớm tìm thấy một nửa phù hợp, dù là em hay ai đó xứng đáng với anh.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ