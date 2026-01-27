Em mong gặp đúng người, thương đúng cách

Em 32 tuổi, làm công việc văn phòng ổn định tại TP HCM, độc thân và chưa từng kết hôn.

Em sống khá đơn giản, nhẹ nhàng, thích những điều nho nhỏ, dễ thương trong cuộc sống: một bữa ăn ngon, một buổi tối bình yên, hoặc chỉ là một cuộc trò chuyện vui vẻ sau ngày dài đi làm. Em tin rằng một mối quan hệ tốt không cần quá ồn ào, chỉ cần đủ chân thành, rõ ràng và tôn trọng lẫn nhau.

Em mong gặp một người đàn ông trưởng thành, có sự chủ động và nghiêm túc trong tình cảm. Mong anh biết quan tâm đúng cách, có trách nhiệm với lựa chọn của mình và vẫn giữ được sự hài hước vừa đủ để cuộc sống nhẹ nhàng hơn. Em thích cảm giác ở cạnh một người đàn ông có thể khiến mình an tâm, nhưng vẫn đủ vui để em cười nhiều hơn mỗi ngày.

Em cũng đủ trưởng thành để biết cách yêu thương và chia sẻ với mọi người. Nếu anh cũng đang tìm một mối quan hệ nghiêm túc, không mập mờ, đừng ngần ngại chia sẻ với em; biết đâu chúng ta sẽ cùng nhau đồng hành trong tương lai.

Cảm ơn anh đã đọc đến đây. Chúc tất cả mọi người đều gặp được một nửa còn lại của mình.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ