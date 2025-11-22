Em mong gặp bạn đời hiếu nghĩa để già đi cùng nhau

Mong anh tử tế, làm việc chăm chỉ, có công việc để nuôi sống bản thân, có thể mỉm cười hiền khi em đôi khi hơi hậu đậu

Em là mẹ của một bé trai thương mến, hành trình ấy giúp em trở nên trầm lắng hơn, biết yêu thương bằng sự nhẫn nại và biết nâng niu những điều nhỏ bé. Em hy vọng gặp một người đàn ông từ 40 tuổi trở lên, có tâm hồn rộng rãi, phóng khoáng, mang theo chút hài hước nhẹ, để khiến những ngày bình thường trở nên ấm áp hơn. Một người tử tế, làm việc chăm chỉ, có công việc để nuôi sống bản thân, có thể mỉm cười hiền khi em đôi khi hơi hậu đậu, anh không nhậu nhẹt nhé vì em sợ người uống rượu lắm.

Em mong anh là người biết trân trọng tình thân, biết hiếu nghĩa với cha mẹ hai bên, có trái tim đủ lớn để chia sẻ sự bình yên cùng nhau. Chuyện kết hôn hay không, em không còn quan trọng nữa. Điều em mong nhất là sự tin cậy, là cảm giác khi ngồi cạnh nhau có thể thở nhẹ hơn một chút. Em mong có thể già đi cùng anh, dựa vào vai anh. Em mong được chăm sóc cho anh và mình cùng chăm sóc, sưởi ấm tâm hồn của nhau nhé anh.

