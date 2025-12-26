Em mong gặp anh vào Tết này

Chào anh, người em chưa từng gặp, nhưng em tin rằng ở đâu đó giữa cuộc đời này, anh cũng đang tìm em.

Em sống đơn giản, bình lặng và biết trân trọng những điều nhỏ bé trong cuộc sống. Công việc hiện tại của em ổn, có một ngôi nhà nhỏ cho em cảm giác yên. Nhưng điều em mong muốn nhất vẫn là có một người để chia sẻ, để cùng nhau bước tiếp trên những chặng đường đời không quá ồn ào, chỉ cần đủ ấm áp và đầy thấu hiểu.

Em không có ngoại hình xinh đâu nha, hơi thấp, mũm mĩm, được cái hay cười, hay đùa thôi. Em thích những khoảnh khắc bình yên bên nhau: một buổi cà phê, những cuộc trò chuyện chân thành, cùng nhau nấu món ngon mỗi tối, hay đơn giản là cùng xem một bộ phim. Đôi khi chẳng cần nói nhiều, chỉ cần ở cạnh nhau, em tin như vậy cũng đủ thấy hạnh phúc.

Em có những khuyết điểm của riêng mình, nhưng luôn cố gắng sống tử tế và biết yêu thương người khác theo cách chậm rãi, sâu sắc. Em thích được quan tâm, được chia sẻ và ngược lại, em sẵn lòng dành trọn sự chân thành và quan tâm đó cho người phù hợp. Với em, tình yêu là sự đồng hành cùng nhau đi qua những ngày thường, cùng vun đắp những tháng năm sau này và cùng nhau xây dựng một tổ ấm nếu duyên đủ dài.

Em không đặt ra nhiều tiêu chí khắt khe, chỉ mong anh trưởng thành, chân thành, biết trân trọng và sẵn sàng cho một hành trình mới. Nếu anh cảm thấy vài điều em viết trùng khớp với những gì anh cũng mong muốn, hãy nhắn tin cho em nhé. Biết đâu, từ một lời chào giản dị, chúng ta sẽ tìm được một điều ngọt ngào hơn ở phía trước.

Cảm ơn anh đã đọc bài và em mong thư anh.

