Ngày nhỏ em nghĩ 24 tuổi mình sẽ lấy chồng, vậy mà giờ vẫn chưa gặp được anh.

Em viết vài dòng tâm sự trong ngày đầu năm 2026.

Giới thiệu một chút về em: em là cô gái quê Thanh Hóa, ra trường ba năm, sống và làm việc tại Hà Nội. Em chưa có thành tựu gì thật nổi bật trong công việc để kể cho anh nghe cả. Em khá cao (1,66 m), ngoại hình cũng ổn, người ngoài nhìn vào thường nhận xét em khó gần, có phần hơi chảnh nhưng thực ra em lại nói rất nhiều, khá vô tư, vui vẻ và hoạt bát. Em tập gym và đợt này còn chơi thêm pick nữa.

Mong anh trưởng thành, điềm đạm, bởi khi yêu em hơi bám người và hay nhõng nhẽo. Em mong được thức dậy cùng anh mỗi sáng, hỏi anh rằng: "Anh có yêu em nhiều không?", rồi cùng nhau đi làm, đi chơi và chia sẻ những điều nhỏ bé trong cuộc sống. Anh nào cùng quê càng tốt (mẹ em say xe nên em không muốn lấy chồng xa).

Đây là lần đầu em biết đến mục Hẹn hò này nên thử viết vài dòng, biết đâu lại có cơ hội gặp được anh.

