Em mong cùng anh tạo tình yêu trọn vẹn và bền lâu

Chào anh, sự gắn kết trọn vẹn cuộc đời em. Em sinh ra và lớn lên ở Bình Thuận, cũng vào Sài Gòn học tập và làm việc như bao người khác, trải qua một vài mối tình có đúng có sai, có ngây thơ có chín chắn. Em sinh năm 1992, theo đạo Công giáo, chưa từng kết hôn, hiện tại ở Sài Gòn, tốt nghiệp đại học, có công việc và thu nhập ổn định, ngoại hình nhỏ nhắn, xinh xắn, dễ thương, tính cách hài hước, dễ chịu, thân thiện, biết yêu thương bản thân, gia đình, trân trọng mọi thứ mình có.

Em thích nấu ăn, nghe nhạc, yoga, leo núi, khám phá những điều mới mẻ. Em mong tìm được một người ở Sài Gòn hoặc gần, chưa từng kết hôn, lớn hoặc nhỏ hơn em vài tuổi, trưởng thành, suy nghĩ thấu đáo, tính cách dễ chịu, có công việc ổn định, có sở thích, có cá tính, có thể chia sẻ mọi điều với em. Duyên là do trời định, phận là do người tạo, mong rằng với sự chân thành của cả hai sẽ tạo nên một tình yêu trọn vẹn và bền lâu. Anh có nghĩ như em không? Em chờ thư anh từ đây.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ