Em mong có gia đình bình an, tràn đầy năng lượng tích cực

Em là một cô gái hòa đồng, dễ bắt chuyện, tin vào nhân quả và thiện lành.

Em hiện nay công tác trường mầm non công lập được 14 năm, ly hôn, có hai bé rồi. Em từng tổn thương rất nhiều nên anh đến thì phải vui vẻ, xứng đáng anh nhé. Em không muốn khóc nữa, có khóc thì giọt nước mắt ấy là giọt nước mắt hạnh phúc nha anh.

Em đã trải qua khoảng thời gian tồi tệ nên giờ thấy mình nhạy cảm và dễ tổn thương. Em trân quý hiện tại, chất phác, thật thà, nếu như anh hài hước thì quá vui. Em mong có gia đình bình an, bình thường, tràn đầy năng lượng tích cực, yêu thương nhau và là nơi tất cả thành viên trong gia đình muốn trở về sau bao bộn bề, deadline ngoài kia ạ. Đông về rồi!

