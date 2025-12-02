Em mang năng lượng yêu thương và bình yên tới anh

Em muốn xây dựng một gia đình đúng nghĩa, nơi đó có anh, có em và những đứa con.

Anh đang ở đâu giữa những bộn bề ngoài kia? Nếu chặng đường anh đi đã đủ dài rồi, hãy dừng lại một chút và đọc bài của em anh nhé. Có lẽ anh đang đi tìm em mà không biết rằng em cũng đang chờ anh tới. Em vẫn ở đây để chờ đến một ngày trao đi những năng lượng yêu thương và bình an nhất mà anh đang kiếm tìm, để được lắng nghe, chia sẻ mọi điều với anh.

Em từng đi qua những sóng gió, nhưng sau tất cả em luôn giữ được năng lượng tích cực để sống tốt và trở thành phiên bản hoàn thiện của chính mình. Em vốn là người phụ nữ nhẹ nhàng, nữ tính, có lòng trắc ẩn, nhân hậu, dễ được người lớn tuổi và trẻ con quý mến. Em là phiên bản xen giữa nét hiện đại và truyền thống, nhưng luôn coi trọng những giá trị truyền thống cốt lõi tốt đẹp. Mọi người thường nói ở gần em cảm nhận thấy năng lượng bình an và tích cực, em hy vọng anh cũng cảm nhận được điều này. Về ngoại hình, em cao hơn 1m60, trẻ hơn tuổi, sức khỏe mọi thứ đều ổn cả và được mọi người khen xinh xắn...

Cuộc sống của em cũng bình lặng, nhưng em luôn thích chăm chút cho ngôi nhà nhỏ của mình. Trong nhà em lúc nào cũng có hoa tươi, căn bếp luôn gọn gàng, sạch sẽ và ấm nóng dù ít người vì em vốn thích nấu ăn. Hiện nay, em công tác trong cơ quan nhà nước thuộc một Bộ tại Hà Nội, cuộc sống của em cũng ổn. Qua bao thời gian, công việc cũng là một trong những niềm vui của em. Nhưng niềm vui lớn nhất với em chắc chắn phải là gia đình rồi, trong đó có anh nữa thì mới trọn vẹn. Em đã kết thúc cuộc hôn nhân không hạnh phúc khá lâu và có một bé nhưng em vẫn tin ở tương lai tốt đẹp phía trước, chắc chắn ở nơi nào đó có người thực sự dành cho em.

Em mong gặp người đàn ông chân thành, sống tình cảm, bản lĩnh, trí thức, có công việc ổn định và đã hoàn toàn tự do anh nhé. Nếu anh đã bước qua một lần hôn nhân cũng tốt, như vậy mình sẽ dễ chia sẻ, đồng cảm với nhau hơn. Nếu anh đang nuôi con, em sẵn sàng đồng hành cùng anh để chăm sóc, nuôi dạy các con. Em muốn xây dựng một gia đình đúng nghĩa, nơi đó có anh, có em và những đứa con.

Em muốn hàng ngày được cùng anh tâm sự, chia sẻ những câu chuyện rất đời thường hoặc những chuyện không thể nói với ai khác, vì chắc chắn người đáng tin nhất là người bạn đời của mình rồi. Những khi anh mỏi mệt hay áp lực hãy về với em, ở đó chỉ có sự bình yên và hạnh phúc thôi. Khi đó anh không cần phải cố gắng hay áp lực gì thêm nữa. Em thích lắm những bữa cơm gia đình thật đầm ấm, hạnh phúc mà không phải ai cũng có cơ hội được như vậy.

Có lẽ em còn nhiều điều để anh tìm hiểu, khi thân rồi anh sẽ hiểu hơn về em. Nếu đọc được bài viết của em, đừng ngần ngại, hãy gửi thư cho em anh nhé, biết đâu chúng ta lại tìm được nhau. Em chờ thư anh.

